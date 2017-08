Bratislavské vodárne predlžujú prevádzku kontaktných centier

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 24. augusta (TASR) – Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v posledných augustových dňoch predĺži zákaznícke hodiny svojich kontaktných centier. Reaguje tak na zvýšený záujem o využitie generálneho pardonu, týkajúceho sa zlegalizovania pripojenia na verejnú kanalizáciu."V súvislosti s blížiacim sa termínom ukončenia generálneho pardonu (31.8.) sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí tých, ktorí sú na verejnú kanalizáciu napojení bez zmluvného vzťahu s BVS," uviedol finančno-obchodný riaditeľ BVS Rastislav Gajarský."Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v termíne od 25. do 31. augusta v pracovný dňoch predĺžiť zákaznícke hodiny všetkých kontaktných centier BVS. Pracoviská v Bratislave, Malackách, Pezinku, Senci, Senici a Skalici budú otvorené do 18.00 h," informoval.Pripomenul zároveň, že legalizáciu odvádzania odpadových vôd môžu zákazníci zrealizovať aj vyplnením tlačiva zverejneného na internetovej stránke www.bvsas.sk a jeho doručením na adresu spoločnosti.Generálny pardon vyhlásila BVS 20. júna, do konca augusta ním ponúkla producentom odpadových vôd využívajúcich verejnú kanalizačnú sieť bez zmluvy s BVS zlegalizovať svoje pripojenie a predísť vysokým pokutám. BVS pri iniciovaní kampane avizovala, že z viac ako 120.000 odberných miest sa nelegálne pripojenie na kanalizáciu týka až približne 13.400 prípadov. "Sú to tí, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody, teda platia vodné, no neoprávnene, bez platenia stočného, vypúšťajú do kanalizácie odpadovú vodu – dažďovú alebo z vlastných zdrojov," vysvetlil Gajarský.BVS avizovala, že po uplynutí generálneho pardonu spustí rozsiahlu kontrolu na celom teritóriu svojej pôsobnosti a v prípade zistenia pretrvávajúceho neoprávneného pripojenia bude uplatňovať voči hriešnikom zmluvnú pokutu i náhradu škody za poskytovanú službu v období posledných dvoch rokov. V prípade fyzických osôb (nepodnikateľov) je výška pokuty 300, ostatní producenti môžu byť sankcionovaní sumou vo výške až 3000 eur.