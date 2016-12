Bratislavského poslanca zadržala kriminálna agentúra. Chcel úplatok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. decembra (TASR) – Miestny poslanec bratislavského Nového Mesta a zároveň poslanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) si mal podľa novomestského starostu Rudolfa Kusého od neho vypýtať začiatkom toho týždňa úplatok 15.000 eur za to, že nepodá trestné oznámenie v súvislosti so správou z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Sprostredkovateľom mal byť zamestnanec jedného z oddelení novomestského miestneho úradu. Na dnešnom brífingu o tom informoval Kusý. Meno poslanca a konkrétneho zamestnanca úradu odmietol zverejniť.uviedol Kusý, pričom podľa jeho vyjadrení tento poslanec podával trestné oznámenia na vedenie miestneho úradu už aj v minulosti. V súvislosti s tohtotýždňovými udalosťami boli podľa starostu okamžité upovedomené príslušné štátne orgány aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Polícia dnes pre TASR potvrdila zadržanie podozrivej osoby.odpovedal Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie Kancelárie prezidenta Policajného zboru na otázku TASR, či bol príslušníkmi NAKA zadržaný novomestský poslanec. Ako zároveň doplnil, pre aktuálne vykonávanie "v rámci trestného konania nie je možné momentálne k celému prípadu poskytnúť bližšie informácie.K vypýtaniu úplatku malo dôjsť v pondelok (19. 12.) na jednom z oddelení miestneho úradu, pracovník mestskej časti bol kontaktovaný poslancom so žiadosťou o úplatok.konštatoval Kusý. To mala byť suma za to, že nepodá trestné oznámenie v súvislosti so spomínanou správou z kontroly hospodárenia mestskej časti zo strany NKÚ. Ten ju na miestom úrade vykonal v období od 25. mája do 19. augusta a zameral sa na vnútorný kontrolný systém a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti.V nej NKÚ skonštatoval viaceré pochybenia mestskej časti, napr. pri verejnom obstarávaní, prideľovaní dotácií či správe a nakladaní s majetkom mestskej časti. "Nielen my máme pocit, že obstarávanie, prideľovanie dotácií a správa majetku sa neriadi platnými zákonmi. Aj samotný NKÚ vo svoje správe konštatuje viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní, porušenie platných právnych predpisov pri prideľovaní dotácií a zásadné pochybenia pri vedení účtovníctva mestskej časti," uvádza sa v stanovisku občianskej iniciatívy Transparentná Bratislava, ktoré TASR poslala v utorok (20.12.) večer. Iniciatíva preto pre "podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní, zo subvenčného podvodu pri prideľovaní dotácií a z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku" mala podľa svojich vyjadrení podať v utorok trestné oznámenie na okresnú prokuratúru aj NAKA. Tie však podľa starostu Kusého žiadne takéto podania neevidujú.V súvislosti s kontrolou NKÚ miestny úrad skonštatoval, že išlo o štandardnú kontrolu, ktorá sa týkala prideľovania dotácií, sociálnej politiky či kultúrnej oblasti. Správa bola pritom podľa neho na miestnom zastupiteľstve prerokovaná bez výhrad a pripomienok.podotkol Kusý. NKÚ totiž samospráve vytýkal napr. prideľovanie finančného príspevku pri narodení dieťaťa či finančnú pomoc pre prvákov zo sociálne slabších rodín, opravu toaliet v centre voľného času či finančnú pomoc pri kúpe nového kotla na miestnu faru. Samospráva v mnohých prípadoch vykonala opatrenia na odstránenie nedostatkov, tie sú spolu so správou NKÚ aj stanoviskom mestskej časti na túto správu verejne dostupné niekoľko týždňov na webovej stránke Nového Mesta.uviedla dnes pre TASR hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Podobne sa v tomto smere vyjadril aj starosta, ktorý ubezpečil, že mestská časť všetky informácie zverejňuje a nemá dôvod tajiť.