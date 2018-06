Bratislavskému letisku stúpol v máji počet cestujúcich o 22 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika vybavilo v máji tohto roku na prílete a odlete spolu 158.995 cestujúcich. V porovnaní s piatym mesiacom minulého roka to znamenalo nárast o 22 %.zhodnotil predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec. V máji zároveň bratislavskému letisku stúpol o 12 % aj počet letov a o 10 % vzrástla preprava leteckého nákladu.Od začiatku roka do konca mája pritom prešlo bránami letiska v slovenskom hlavnom meste spolu 665.430 cestujúcich. V medziročnom porovnaní to znamenalo nárast o 21 %. Súčasne za prvých päť mesiacov roka medziročne vzrástol o 16 % aj počet letov a rovnako o 16 % stúpla aj preprava leteckého nákladu.Cestujúci počas prvých piatich mesiacov najčastejšie využívali pravidelné linky do Londýna, Dublinu, Moskvy, Milána či Skopje. Macedónske Skopje a ruská metropola Moskva sa tak dostali medzi päť najvyužívanejších leteckých destinácií z Bratislavy.