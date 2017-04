Bratislavskí poslancí budú dva dni rokovať, preberú aj parkovanie

Na archívnej snímke rokujú poslanci mestského zastupiteľstva. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 26. apríla (TASR) - V Bratislave bude dva dni rokovať mestské zastupiteľstvo. Dnes a vo štvrtok (27.4.) sa budú mestskí poslanci venovať prenájmu mestských pozemkov na Hviezdoslavovom námestí Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických, metodike vyplácania kompenzácie pre reštituentov či nájmu Mýtneho domčeka. Hlavnou témou však bude dodatok štatútu hlavného mesta k parkovacej politike. Ak ho poslanci odsúhlasia, nové pravidlá parkovania by mali začať platiť aj v uliciach Bratislavy.Schválenie návrhu dodatku štatútu je podľa bratislavského primátora Iva Nesrovnala posledný úkon, aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou. Tie mestské zastupiteľstvo schválilo začiatkom decembra 2016. Parkovacia politika však od začiatku marca platí len na papieri.vysvetlil Nesrovnal.Mestskí poslanci budú opätovne rokovať aj o prenájme približne 1300 m2 mestských pozemkov pred budovou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí do 15. augusta 2019 za 481.070 eur ročne. Tento prenájom mestské zastupiteľstvo neschválilo vo februári a ani koncom septembra 2016. Americká ambasáda tieto pozemky využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu, ktorú tvorí oplotenie, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče či vysúvateľná bariéra pre autá.Zastupiteľstvo by malo rozhodnúť aj o metodike vyplácania rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným pre vlastníkov reštituovaných bytov. Hlavné mesto má totiž od začiatku tohto roka zákonnú povinnosť vyplácať vlastníkom tento rozdiel, pretože do konca roka 2016 nezabezpečilo náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Na plnenie tejto povinnosti vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte tri milióny eur. Poslanci by sa mali zaoberať aj zámerom na umožnenie jazdy cyklistov v takzvaných BUS pruhoch.Poslanci budú rokovať taktiež o nájme Mýtneho domčeka pri Starom moste pre Finančné riaditeľstvo SR za účelom vybudovania stálej expozície Múzea colníctva a finančnej správy. Rozhodovať sa má aj o nájme časti pozemkov v Petržalke, Karlovej Vsi, Dúbravke, Novom Meste či Rači na vybudovanie kontajnerových stanovíšť či o určení názvov novovzniknutých ulíc v Bratislave.