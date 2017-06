Bratislavskí poslanci budú riešiť protesty k hazardu a parkovaniu

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 3. júna (TASR) – K protestom prokurátora proti všeobecnému záväznému nariadeniu (VZN) o jednotnej parkovacej politike a proti VZN o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste sa bratislavskí mestskí poslanci vyjadria tento mesiac. Na mestské zastupiteľstvo, ktoré je naplánované na 29. júna, im tieto protesty predloží primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.povedal pre TASR primátor.Krajská prokuratúra v Bratislave podala 12. mája proti VZN o zákaze umiestnenia herní protest prokurátora, ktorým ho navrhla zrušiť. Dôvodom bol fakt, že o VZN poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane, napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Ak hlavné mesto protestu prokurátora vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od jeho VZN zrušiť. Ak protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať žalobu na súd.V máji podala Krajská prokuratúra v Bratislave protest aj proti VZN o jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste. Prokuratúra namieta Bratislave uloženie zákazu parkovania nad rámec zákona o cestnej premávke. Problémom, ktorý hraničí s porušením ústavnosti, je aj prekročenie kompetencie mesta pri určovaní postavenia rezidentov v jednom byte vo vzťahu k prvému a ďalšiemu vozidlu na byt. Prokuratúra tvrdí, že hlavné mesto nie je oprávneným subjektom na cenovú reguláciu parkovania a musí určiť pevnú sumu jednotlivých položiek parkovného alebo to ponechať na mestské časti.Upozorňuje napríklad aj na nepresné definície pojmov či na chýbajúce prenesenie kompetencií na mestské časti v rámci štatútu Bratislavy, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre zákonné zapojenie sa mestských častí do parkovacej politiky. V prípade nevyhovenia tomuto protestu bude prokuratúra zvažovať podanie žaloby na súd.