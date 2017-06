Bratislavskí poslanci budú rokovať o prenájme pozemkov ambasáde USA

Americká ambasáda v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci budú na štvrtkovom (29.6.) mestskom zastupiteľstve opätovne rozhodovať o prenájme mestských pozemkov pred budovou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Hviezdoslavovom námestí. Ambasáda tieto pozemky využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu, ktorú tvorí oplotenie, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče či vysúvateľná bariéra pre autá. Tento prenájom mestskí poslanci pritom neschválili v apríli, vo februári a ani koncom septembra 2016.Poslanec hlavného mesta a staromestský poslanec Martin Borguľa tvrdí, že zmluva o nájme pozemkov americkej ambasáde bola zaradená do programu štvrtkového mestského zastupiteľstva neoprávnene.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii. Rokovací poriadok podľa neho hovorí, že ak poslanci na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach materiál neschválili, v tej istej veci môže byť materiál predložený najskôr o šesť mesiacov.Podľa Borguľu je zvláštne, že bol tento bod zaradený do programu rokovania na posledné zasadnutie zastupiteľstva pred letnými prázdninami a len pár dní predtým, ako ambasáde uplynie lehota na dodanie všetkých potrebných dokumentov na preukázanie ich vzťahu k majetku.vysvetlil poslanec.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v pondelok 26. júna skonštatoval, že mesto musí využiť každú možnosť na získanie peňazí do svojho rozpočtu.uviedol primátor. Ako podotkol, nepozná jediný dôvod, okrem osobných ambícií niektorých poslancov, prečo by hlavné mesto nemohlo tieto peniaze získať.Mesto chce prenajať pozemky veľvyslanectvu do 15. augusta 2019 za 481.070 eur ročne. Ambasáda má možnosť uplatniť si dvojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy. Za jeden štvorcový meter na deň mala platiť jedno euro, ak by sa však preukázala právoplatným stavebným povolením na výstavbu novej budovy veľvyslanectva, táto suma by sa znížila na 0,03 eura za jeden štvorcový meter na deň.Magistrát tvrdí, že podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch, bez ohľadu na vlastníctvo. Uzatvorením zmluvy o nájme pozemkov by bolo podľa mesta majetkovoprávne zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny veľvyslanectva do času presťahovania ambasády. Tá si už určila aj vhodné miesto pre svoje nové sídlo, a to v blízkosti nového Slovenského národného divadla.