Bratislavskí poslanci dnes prerokujú petíciu proti hazardu v meste

Bratislava 26. januára (TASR) – Petícia za zákaz hazardu v Bratislave bude dnes popoludní hlavným bodom mimoriadneho rokovania poslancov hlavného mesta. Primátor Ivo Nesrovnal zasadnutie zvolal s cieľom, aby od zastupiteľstva získal čo najskôr mandát na predloženie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa hazard v hlavnom meste zakážepovedal Nesrovnal.Petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste spustil v máji 2015 primátor Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Organizátori petície poukázali, že prevádzok s hazardnými hrami je v Bratislave viac ako lekární. Ako uviedli, v meste je 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2177 videoherných automatov. Oproti tomu sa tu nachádza zhruba 219 lekární. Petíciu, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, odovzdali následne v júni 2016 do podateľne magistrátu. V januári tohto roka primátor informoval o ukončení kontroly podpisov. Tá preukázala, že je platných 98.118 podpisov.Primátor chce návrh VZN, ktoré by malo po jeho schválení zakázať hazard v Bratislave, predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo februári. Dnes preto musia poslanci petíciu zobrať na vedomie a požiadať primátora, aby vyhovel jej požiadavkám a spustil proces prípravy nariadenia.Bratislava mala v roku 2016 príjem z vybraných druhov hazardných hier vo výške 3,15 milióna eur. Mestský poslanec a starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva tvrdí, že tieto financie by nemali odradiť mestských poslancov od zakázania hazardu.uviedol.Asociácia zábavy a hier od začiatku spochybňuje platnosť petície a formu, ako bola predložená a čo bolo jej obsahom.uviedla hovorkyňa asociácie Dominika Lukáčová. Aliancia za čistú hru – Clarify odmieta podľa nej populistický celoplošný zákaz herní v Bratislave, lebo takýto krok by priniesol ešte väčšie škody, ako sú tie dnešné v dôsledku hrania hráčov na výherných automatoch.tvrdí.Úplným zákazom sa podľa aliancie vytvorí nekonečný kolobeh a problémy sa presunú do okolitých miest a obcí.tvrdí riaditeľ aliancie Rafael Rafaj.Mestské zastupiteľstvo sa dnes bude zaoberať aj dodatkom štatútu hlavného mesta k parkovacej politike, ktorá má vstúpiť do platnosti v marci. V ňom si má mesto a mestské časti dohodnúť prerozdelenie výnosov z úhrad za dočasné parkovanie v pomere 25 percent pre hlavné mesto a 75 percent pre mestské časti. Prostredníctvom dodatku sa majú mestským častiam zveriť mestské komunikácie na účely parkovania.