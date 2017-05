Bratislavskí poslanci: Mestská polícia potrebuje nutne reformu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislavská mestská polícia musí nutne prejsť reformou. Zhodujú sa na tom viacerí poslanci hlavného mesta. Ako dôvod uvádzajú jej slabú efektivitu, nedostatok policajtov či ich nízke ohodnotenie.tvrdí mestský poslanec Ján Budaj.Poslankyňa Elena Pätoprstá upozorňuje, že nový mladý policajt dostane na účet mesačne okolo 300 eur. Tento stav považuje za absolútne neprijateľný.podotkla. Mestský poslanec a starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan tvrdí, že ak sa nezmení ohodnotenie policajtov, mestskej polícii nepomôže ani zmena organizačného poriadku. Poslancovi Martinovi Borguľovi prekáža, že mestskí policajti v Starom Meste nedostatočne riešia priestupky pri parkovaní vozidiel a ich nedôsledná práca v teréne mala podľa neho vplyv aj na to, že staromestské zastupiteľstvo muselo prijať nariadenie o nových prevádzkových hodinách podnikov.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal isté problémy mestskej polície vníma. Jej práca a postavenie sa však podľa jeho slov oproti minulosti zlepšili.skonštatoval s tým, že mesto zvyšuje finančné prostriedky na chod mestskej polície a zlepšuje aj jej vybavenie.podotkol primátor. Pred mestskou políciou bude podľa neho stáť aj dôležitá úloha v rámci spustenia parkovacej politiky. Schválený rozpočet pre mestskú políciu na rok 2017 je podľa mesta najvyšším za ostatné tri roky a predstavuje výšku osem miliónov eur.Námestníčka primátora Ľudmila Farkašovská upozornila, že v Bratislave pôsobí približne 260 mestských policajtov, čo je podľa nej veľmi málo.upozornila. Poukázala pritom na nedávne výberové konanie na miesto policajta v hlavnom meste, kde sa prihlásilo 17 uchádzačov, traja sa vybrali a iba jeden nastúpil.poznamenala.Náčelník bratislavskej mestskej polície Ivan Lechner tvrdí, že aktuálne vykazujú deficit v počte policajtov a sú hranične vyťažení. Na základe skúsenosti z miest podobných Bratislave by malo v mestskej polícii podľa náčelníka pôsobiť minimálne 500 príslušníkov. Koncom apríla ich v hlavnom meste bolo 256. Aj podľa náčelníka môže nových záujemcov odrádzať nízke finančné ohodnotenie.Mestská polícia v Bratislave plánuje zmenu organizačného poriadku. Vzniknúť by mali špecializované odbory, napríklad v súvislosti s parkovacou politikou dopravná jednotka.povedal Lechner.