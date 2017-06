Bratislavskí poslanci nevyhoveli protestu o zákaze umiestnenia herní

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. júna (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci dnes nevyhoveli protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Krajská prokuratúra v Bratislave pritom navrhla toto VZN zrušiť. Prokurátor je teraz oprávnený podať žalobu na súd.Mestské zastupiteľstvo primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala preto požiadalo, aby informoval o tom, ak prokurátor žalobu podá. Poslanci zároveň chcú, aby sa v takom prípade hlavné mesto voči žalobe účinne i včas bránilo a riadne využilo každý opravný prostriedok voči akémukoľvek rozhodnutiu súdu vydanému v neprospech Bratislavy, vrátane predbežných opatrení.Krajská prokuratúra v Bratislave navrhla v máji VZN o zákaze herní v hlavnom meste zrušiť. Svoj návrh zdôvodnila tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Ak by mestské zastupiteľstvo protestu prokurátora dnes vyhovelo, muselo by najneskôr do 90 dní od doručenia protestu VZN zrušiť. Poslanci sa však rozhodli protestu nevyhovieť, preto je prokurátor oprávnený podať žalobu na súd.Primátor Nesrovnal dnes uviedol, že jeho názor je nemenný a domnieva sa, že sa prokurátor mýli. Hlavné mesto viackrát deklarovalo, že hlasovanie o rovnakom materiáli na dvoch po sebe idúcich rokovaniach mestského zastupiteľstva je v súlade s rokovacím poriadkom. Krajská prokuratúra však argumentovala, že v tomto prípade ide len o internú úpravu účinnú výlučne pre bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktorá nemôže byť v rozpore so zákonom.Magistrát tvrdí, že hlasovanie a prijatie tohto VZN bolo uskutočnené v súlade s právnymi predpismi. Argumentuje tým, že petícia a hlasovanie o návrhu VZN tvoria dve oddelené fázy v procese hlasovania o zákaze hazardu. Mesto zastáva názor, že rozhodovanie o schválení alebo neschválení VZN nemožno považovať za rozhodovanie či konanie o petícii, ani za hlasovanie na základe petície. Proces prijímania VZN podľa samosprávy predstavuje samostatné a nezávislé konanie. Vybavením petície sa podľa magistrátu má na mysli vzatie petície "na vedomie".Bratislavskí mestskí poslanci 30. marca schválili absolútny zákaz umiestnenia herní na celom území hlavného mesta. Herne sa tak už po vypršaní licencií nebudú môcť naďalej nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Výnimkou je stávkovanie, ktoré je vyňaté zo zákona. Absolútny zákaz hazardu pritom poslanci vo februári neschválili. VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov.