Bratislavskí poslanci opäť neodsúhlasili ambasáde USA prenájom pozemov

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Bratislava neprenajme Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických v SR zhruba 1300 štvorcových metrov (m2) mestských pozemkov pred budovou ambasády. Tá ich využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu, ktorú tvorí oplotenie, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče či vysúvateľná bariéra pre autá. Rozhodlo o tom dnes bratislavské mestské zastupiteľstvo. Tento prenájom mestskí poslanci pritom neschválili vo februári a ani koncom septembra 2016.Mesto chcelo prenajať tieto pozemky veľvyslanectvu do 15. augusta 2019 za 481.070 eur ročne. Ambasáda mala možnosť uplatniť si dvojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy. Za jeden m2 na deň mala platiť jedno euro, ak by sa však preukázala právoplatným stavebným povolením na výstavbu novej budovy veľvyslanectva, táto suma by sa znížila na 0,03 eura za jeden m2 na deň.Magistrát tvrdí, že podľa Viedenského dohovoru je bezpečnostná zóna súčasťou ambasády aj na priľahlých pozemkoch, bez ohľadu na vlastníctvo. Uzatvorením zmluvy o nájme pozemkov by bolo podľa mesta majetkovoprávne zabezpečené užívanie bezpečnostnej zóny veľvyslanectva do času presťahovania ambasády. Do rozpočtu tak mohlo mesto dodatočne získať takmer pol milióna eur. Hlavné mesto podotýka, že nemôže riešiť dosahy umiestnenia veľvyslanectiev samostatne, ale v komunikácii a spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy.Mestský poslanec Martin Borguľa, ktorý je dlhodobý kritik bezpečnostného plota pred ambasádou, bol z dnešného hlasovania zastupiteľstva nadšený. "povedal. Veľvyslanectvo žiada o stretnutie a hľadanie spoločného kompromisu. Ako tvrdí, bezpečnosť americkej ambasády v Bratislave by bola dostatočne zabezpečená aj bez plota.Námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková vníma dnešné rozhodnutie poslancov rozporuplne. Problém podľa nej je, že poslanci mali rozhodnúť o nájme pozemku, nie o plote ako takom." podotkla s tým, že týmto hlasovaním k odstráneniu plota nedôjde.Veľvyslanectvo pre TASR ešte vo februári uviedlo, že jeho plány na presťahovanie sa z Hviezdoslavovho námestia napredujú a určilo si aj vhodné miesto pre svoje nové sídlo. To má spĺňať bezpečnostné požiadavky a zároveň aj zapadnúť do okolia.O návrhu prenájmu pozemkov pred ambasádou rokovalo mestské zastupiteľstvo už viackrát. V júni 2016 nájom schválilo. Dodatok mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia. Veľvyslanectvo ho v tejto lehote podpísalo, avšak až po uplynutí doby nájmu, teda po 15. auguste 2016. Bratislavské mestské zastupiteľstvo tak muselo v septembri minulého roka rokovať o novej nájomnej zmluve. Poslanci však už tejto žiadosti nevyhoveli a nájom neschválili.