Bratislavskí poslanci podporili zámer jazdy cyklistov v BUS pruhoch

Bratislava 7. mája (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci podporili zámer na umožnenie jazdy cyklistov v BUS pruhoch na území hlavného mesta. Primátora Bratislavy Iva Nesrovnala požiadali, aby poveril odborné útvary magistrátu spracovaním projektovej dokumentácie na vyznačenie spoločných vyhradených jazdných pruhov pre MHD a cyklistov na všetkých jestvujúcich vyhradených jazdných pruhoch, ak to umožnia technické parametre.Predkladateľka materiálu mestská poslankyňa Elena Pätoprstá tvrdí, že tento zámer je v súlade s celomestskou parkovacou politikou, pretože má pomôcť znížiť počet automobilov na bratislavských cestách a zároveň znížiť ohrozenie cyklistovpriblížila poslankyňa. Zámer na umožnenie jazdy cyklistov v BUS pruhoch podporilo jednohlasne mestské zastupiteľstvo.S touto ideou súhlasí aj mestský poslanec Peter Hanulík. Má však obavy, aby to nespomalilo tok autobusov vo vyhradených pruhoch.podotkol.Občianske združenie Cyklokoalícia hodnotí rozhodnutie bratislavských mestských poslancov pozitívne. Jazda cyklistov v BUS pruhoch sa podľa združenia bežne vyskytuje v legislatívach mnohých európskych štátov a ide o overené a funkčné riešenie. "" vysvetlil prezident Cyklokoalície Dan Kollár.Cyklistickej doprave v Bratislave to podľa jeho slov prospeje, zároveň však podotýka, že nejde o skutočnú podporu cyklodopravy v hlavnom meste, pretože tou je budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. "podotkol Kollár.