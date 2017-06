Bratislavskí poslanci sa dnes vyjadria k protestom prokurátora

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 29. júna (TASR) – Bratislavských mestských poslancov dnes čaká posledné rokovanie pred letným dovolenkovým obdobím. Hlavnou témou budú protesty prokurátora proti všeobecnému záväznému nariadeniu (VZN) o jednotnej parkovacej politike a proti VZN o zákaze umiestnenia herní. Poslanci by však mali opätovne riešiť aj dodatok štatútu hlavného mesta k parkovacej politike. Ak ho poslanci odsúhlasia, nové pravidlá parkovania by mali začať platiť v uliciach Bratislavy. Zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj dosiahnutým prebytkom v hospodárení mesta vo výške približne 26 miliónov eur.Krajská prokuratúra v Bratislave navrhla v máji VZN o zákaze herní v hlavnom meste zrušiť. Svoj návrh zdôvodňuje tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Ak hlavné mesto protestu prokurátora vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu VZN zrušiť. Ak protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať žalobu na súd.Krajská prokuratúra v Bratislave podala protest aj proti VZN o jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste. Bratislave namieta uloženie zákazu parkovania nad rámec zákona o cestnej premávke. Problémom, ktorý hraničí s porušením ústavnosti, je aj prekročenie kompetencie mesta pri určovaní postavenia rezidentov v jednom byte vo vzťahu k prvému a ďalšiemu vozidlu na byt. V prípade nevyhovenia tomuto protestu bude prokuratúra zvažovať podanie žaloby na súd.Mestskí poslanci by na svojom dnešnom zasadnutí mali opäť rozhodovať o dodatku štatútu hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí, vo veci užívania komunikácií prvej až štvrtej triedy. Na návrh mestského poslanca Jána Hrčku tento bod už dvakrát presunuli na nasledujúce rokovania. Poslanec to zdôvodnil tým, že stále nie je dorokované prerozdelenie financií v zmysle štatútu.Mestské zastupiteľstvo sa dnes bude zaoberať aj záverečným účtom hlavného mesta za rok 2016 a návrhom na zmenu mestského rozpočtu na tento rok. Bratislava totiž za minulý rok dosiahla v hospodárení prebytok približne 26 miliónov eur. Magistrát navrhuje z toho zhruba 16,4 milióna eur využiť na projekty v oblasti dopravy a rozvoja mestskej infraštruktúry, rekonštrukcie základných umeleckých škôl a centier voľného času. Investovať chcú tiež do rekonštrukcie mestského majetku či vybudovania nového parku. Zrekonštruovať mesto plánuje napríklad Michalskú vežu. Sumu 9,5 milióna eur chce magistrát ponechať v rezervnom fonde a tieto peniaze plánuje využiť v budúcom roku. Použitie týchto financií však musí schváliť mestské zastupiteľstvo.