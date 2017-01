Bratislavskí starostovia sa dohodli na sadzbách poplatku za rozvoj

Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. januára (TASR) – Miestny poplatok za rozvoj by sa mal na území bratislavských mestských častí vyberať v rovnakej výške, v akej ho schválilo v decembri 2016 zastupiteľstvo hlavného mesta. Zhodli sa na tom bratislavskí starostovia na pondelkovom (9. 1.) rokovaní Regionálneho združenia mestských častí (RZ MČ) Bratislavy. O tom, či sa tak napokon stane rozhodnú až jednotlivé miestne zastupiteľstvá.Sadzba poplatku za každý štvorcový meter (m2) realizovanej stavby na území mestských častí by tak mohla byť pri stavbách na bývanie 35 eur, stavbách na pôdohospodársku produkciu desať eur, priemyselných stavbách 25 eur a ostatných stavbách 35 eur. Príjem z poplatku môžu samosprávy použiť na úhradu kapitálových výdavkov, napríklad do materských škôl, miestnych komunikácií či zelene.Mestské časti musia ustanoviť poplatok za rozvoj na svojom území všeobecne záväzným nariadením (VZN).informovala TASR tlačová tajomníčka RZ MČ Bratislavy Alžbeta Klesnilová. Na základe prijatej zmeny štatútu hlavného mesta sa výnos z poplatku bude deliť medzi mestské časti a mesto v percentuálnom pomere 68:32, v prospech mestských častí.Návrh VZN starostovia predložia miestnym zastupiteľstvám v priebehu januára a februára. Nie je však vylúčené, že niektoré miestne zastupiteľstvá budú chcieť pri prijímaní VZN zohľadniť špecifiká svojej mestskej časti.podotkla Klesnilová.Výber miestneho poplatku za rozvoj v Bratislave schválili mestskí poslanci ešte v decembri 2016. Netýkala sa ho však ešte novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorú v ten istý mesiac schválila Národná rada SR a následne novelu podpísal prezident SR Andrej Kiska. Mestský poslanec Ján Buocik, ktorý navrhol finálne sadzby poplatku za rozvoj v hlavnom meste, v decembri vysvetlil, že po nadobudnutí platnosti novely prejde celá kompetencia v rámci poplatku z mesta na bratislavské mestské časti.vysvetlil. Mestské časti môžu podľa poslanca prijímať toto VZN vďaka prechodnému ustanoveniu v novele zákona v priebehu roka 2017.podotkol poslanec.