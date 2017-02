Bratislavskí starostovia sú za jednorazovú platbu poplatku za rozvoj

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. februára (TASR) – Miestny poplatok za rozvoj, ktorý vyrubia bratislavské mestské časti na základe vydaného stavebného povolenia, by mal stavebník zaplatiť jednorazovo bez splátok. Na tomto postupe sa zhodli bratislavskí starostovia na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí (RZ MČ) Bratislavy. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj schválilo doteraz osem zo 17 mestských častí Bratislavy – Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Ružinov, Staré Mesto, Vajnory a Záhorská Bystrica.Uznesenie o jednorazovej platbe je odpoveďou na požiadavky niektorých potenciálnych investorov o rozdelení poplatku do viacerých platieb.povedal predseda RZ MČ a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Takáto prax by však podľa jeho slov mohla predstavovať vážne riziká napríklad pri odstúpení stavby inému stavebníkovi.Miestny poplatok za rozvoj má byť odvádzaný do fondu zriadeného špeciálne na tento účel. Bratislavskí starostovia sa zhodli, že prostriedky fondu by mali byť viazané vo vyššej pohotovostnej rezerve, napríklad pre prípad, že niektorá povolená stavba by sa nerealizovala v celom rozsahu a časť vybraného poplatku by bolo potrebné investorovi vrátiť.Výber miestneho poplatku za rozvoj v Bratislave schválili mestskí poslanci v decembri 2016. Netýkala sa ho však ešte novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorú v ten istý mesiac schválila Národná rada SR a následne novelu podpísal prezident SR Andrej Kiska. Celá kompetencia v rámci poplatku tak prešla následne z mesta na bratislavské mestské časti.Regionálne združenie odporúčalo bratislavským mestským častiam pohybovať sa v sadzbách schválených mestským zastupiteľstvom.vysvetlil Krúpa. Sadzby odlišné od odporúčaných schválili napríklad miestne zastupiteľstvá v Záhorskej Bystrici, Lamači a Devínskej Novej Vsi. Ostatné mestské časti budú o sadzbách rozhodovať na zasadnutiach miestnych zastupiteľstiev v nasledujúcich dňoch a týždňoch.TASR informovala tlačová tajomníčka RZ MČ Alžbeta Klesnilová.