Bratislavskí taxikári vyvesili modré vlajky za spravodlivé podnikanie

Bratislava 13. júna (TASR) – V Bratislave prebieha v týchto dňoch tichý protest taxikárov vo forme modrých vlajok. Do protestu sa zapojilo približne 500 taxikárov z rôznych taxislužieb.informovalo TASR Občianske združenie (OZ) Koncesovaných taxikárov.Nespokojní taxikári upozorňujú na alternatívy k legálne fungujúcim taxislužbám, napríklad platforma Uber, ktoré podľa nich ignorujú slovenskú legislatívu.tvrdí združenie. Ako podotklo, dodržiavanie zákonov nesmie byť konkurenčnou nevýhodou voči ich porušovateľom. Zástupcovia taxislužieb tvrdia, že sa už vyše dvoch rokov snažia komunikovať so všetkými úradmi verejnej správy, ktoré sú v tejto oblasti kompetentné. Keďže neboli doteraz podľa nich prijaté žiadne opatrenia, rozhodli sa spojiť do spoločnej iniciatívy Stop ignorovaniu zákonov.spresnilo združenie.Cieľom dokumentu je informovať verejnosť o negatívnych dopadoch prevádzkovania platforiem ako Uber na podnikateľské prostredie v oblasti fungovania taxislužieb v Bratislave. Memorandum začiatkom júna podpísali viacerí predstavitelia bratislavských taxislužieb.píšu v dokumente. Táto konkurencia, ktorá podľa nich využíva čiernu prácu a nelegálne podnikanie, deformuje dampingovými cenami podnikateľské prostredie a ohrozuje zdravie i život spotrebiteľov.Názor verejnosti na taxikárov je podľa OZ Koncesovaných taxikárov často deformovaný.tvrdí združenie. Cech taxikárov preto odporúča sprísniť sankcionovanie vodičov a určiť maximálnu cenu jazdného.Podľa hovorkyne Uber SR a ČR Miroslavy Jozovej partnerskí vodiči platformy fungujú v súlade s direktívou EÚ a registrovaných používateľov platformy spájajú so spoľahlivými a bezpečnými poskytovateľmi prepravy. Tí sú legálne zaregistrovaní a plniť si majú všetky daňové povinnosti, pričom preprava je tiež transparentná. Zároveň zdôrazňuje, že partnerskí vodiči Uber nemôžu využívať žiadne privilégiá, ktoré majú poskytovatelia taxislužieb. Protesty, ale aj útoky skupinky vodičov taxislužieb voči partnerským vodičom Uberu podľa spoločnosti iba zvýrazňujú fakt, že technologická platforma sa stáva populárnejšou.Nespokojní taxikári už v apríli protestovali na bratislavskom Primaciálnom námestí a neskôr zorganizovali aj protestnú jazdu mestom. Vyjadriť tak chceli nespokojnosť s nečinnosťou úradov voči vodičom pracujúcim pre rôzne aplikácie a taxislužby, ktoré podľa nich nerešpektujú legislatívu.