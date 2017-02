Bratislavský bál uzatvára plesovú sezónu v hlavnom meste

Bratislavský bál Foto: BKIS.sk Foto: BKIS.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. februára (TASR) – Bratislavskému bálu patrili v sobotu večer (18.2.) vykrášlené priestory historickej budovy Reduty. V poradí 16. ročník tohto podujatia zachováva historickú tradíciu konania bálov v slovenskej metropole. Súčasťou večera je aj udeľovanie Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.Bál otvoril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal uvítacím príhovorom a potom aj prvým valčíkom na tanečnom parkete. Hostia sa zabávali na troch scénach, hlavnej koncertnej sále, divadelnej sále a chillout scéne. O hudbu a dobrú náladu sa postarali The Ladies Ensemble, Bratislava Hot Serenaders, Svetlana Rymarenko & Band, skupina Move Breakers, Peter Luha Band, Gustav Brom Big Band pod vedením Vlada Valoviča, Face meet voices Milli Vanilli Experience, Michal David a dídžej Mathew Sax.Čestná rada v štrnástom ročníku udelila ocenenie Bratislavská čučoriedka v kategórii Osobnosť spevákovi a hudobníkovi Pavlovi Hammelovi za výnimočný prínos pre slovenskú hudobnú scénu. V kategórii Idea – počin patrí za mimoriadny prínos do kultúry ocenenie múzeu moderného umenia Danubiana, za ktorým stojí dvojica zakladateľov Holanďan Gerard Meulensteen a Vincent Polakovič.povedal pre TASR ocenený spevák.Hammel patrí k legendárnym postavám slovenskej hudobnej scény, na ktorej sa hýbe už viac ako 50 rokov.doplnil Hammel.Jedným z prekvapení večera bola dvojčlenná formácia Face meet voices Milli Vanilli Experience. Projekt nadviazal na éru mníchovskej skupiny Milli Vanilli z druhej polovice 80. rokov. Tvoria ju Fab Morvan, posledný z pôvodnej zostavy a spevák John David, ktorého hlas znie z pôvodných nahrávok. Keď na začiatku 90. rokov vyšlo najavo, že pôvodní členovia v skladbách nespievajú, znamenalo to pád, celosvetovú hanbu, vrátenie ceny Grammy a pod. Fab Morvan sa pokúšal vrátiť na scénu vo dvojici s Robom Pilatusom. Keď v roku 1998 zomrel náhle Pilatus, Fab sa pokúšal o sólovú dráhu, ale bezvýsledne. Tento formát s Johnom Davidom vznikol v novembri 2014. Hlavná sála ožila pri známych hitoch I''m Gonna Mis You, Girl You know It's True alebo Blame It on the Rain.Tú pravú zábavu roztočil po pol noci hitmaker Michal David. Zaplnený parket tancoval a spieval známe hity Perpetum mobile, My máme príma rodiče, Diskopříběh, Nonstop či Pár přátel, pri ktorej viaceré dámy vybehli na pódium, aby si so spevákom urobili spoločné foto. A Michal sa stihol fotografovať aj držať rytmus a text.uviedol pre TASR Michal David.Špecialitou sú Polnočné noviny, ktoré prezradili zaujímavosti o prípravách bálu a priniesli aj fotografie zabávajúcich sa hostí. K Bratislavskému bálu patrí takisto osvedčená moderátorská dvojica Iveta Malachovská a Vlado Vondrák.Každý účastník bálu dostal pri odchode Charitatívny kalendár súčasného umenia, ktorý vytvorili Asociácia pomoci postihnutým APPA a Nadácia Adeli. Bratislavský bál 2018 už má svoj termín, v poradí 17. ročník sa uskutoční 10. februára 2018.