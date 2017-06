Bratislavský dobový piknik vráti Medickú záhradu o 100 rokov nazad

Medická záhrada Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 21. júna (TASR) – Medická záhrada v bratislavskom Starom Meste sa prenesie o pomyselných 100 rokov do minulosti. Stane sa tak v sobotu 24. júna, kedy sa uskutoční Bratislavský dobový piknik inšpirovaný obdobím rokov 1900–1950. "Chceme do súčasnosti preniesť nostalgickú atmosféru doby, kedy dámy chodili v elegantných klobúkoch a páni boli gentlemanmi," približuje organizátor podujatia, ktorým je občianske združenie Swingmánia.Podľa neho bolo totiž zvykom, že cez víkendy chodili rodiny doobeda piknikovať do prírody, poobede na čaj o piatej do kaviarní v mestských záhradách a večer na tančiareň pod holým nebom na terase viechy. V Medickej záhrade pritom v minulosti piknikovali aj voľakedajší majitelia priľahlého Aspremontovho letného paláca. Ide o barokový palác, v ktorom v súčasnosti sídli dekanát Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Návštevníkov tak privíta program plný hudobných zoskupení, ktoré zahrajú autentickú hudbu rôznych dekád minulého storočia. Záujemcovia budú mať možnosť naučiť sa základné kroky tanca charleston či lindy hop alebo si zatancovať vo večernej tančiarni "pod hviezdami" na hudbu 30. a 40. rokov 20. storočia, napr. na americké swingové šlágre, ale aj slovenské tangá či foxtroty.Dobovú atmosféru doplnia dve módne prehliadky historizujúcich a originálnych odevov z obdobia rokov 1900 až 1950, dámy sa môžu tešiť na úpravy podľa dobovej vizáže, páni na vintage motorizované bicykle. "dopĺňajú organizátori.Podujatie má však mať podľa nich zároveň aj edukačno-charitatívny charakter. V areáli Medickej záhrady budú umiestnené panely s historickými zaujímavosťami o dianí v Bratislave v období prvej polovice minulého storočia. Na nich spolupracujú organizátori s občianskym združením Bratislavské rožky, pričom priestor dostanú aj ďalšie neziskové organizácie a združenia. Pripravená je tiež dobrovoľná zbierka na obnovu jednej z historických pamiatok mesta.Bratislavský dobový piknik sa začína v sobotu o 12.00 h a potrvá do 21.00 h. Vstup na podujatie je bezplatný.