Bratislavský DPB má vyrokovať nižšiu cenu nových autobusov

MHD Bratislava Foto: TASR/Tomáš Halász MHD Bratislava Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (TASR) – Vedenie Dopravného podniku Bratislava (DPB) má vyrokovať nižšiu cenu 90 nových autobusov, ktoré plánuje nakúpiť. Požiadala o to dozorná rada podniku. Zatiaľ čo DPB chce nákup vozidiel financovať prostredníctvom dlhodobého úveru vo výške 24 miliónov eur, niektorí bratislavskí mestskí poslanci upozorňujú, že to nemusí stačiť. Nákupná cena sa má pohybovať podľa nich na úrovni až 27 miliónov eur."Dozorná rada požiadala vedenie DPB, aby rokovalo s dodávateľmi vysúťažených autobusov o znížení ceny a o postupnej dodávke náhradných dielov, ktoré boli vysúťažené na tri roky vopred. Cieľom je dosiahnuť investíciu do autobusov v pôvodnej výške 24 miliónov eur," pre TASR to uviedol bratislavský mestský poslanec a člen Dozornej rady DPB Jozef Uhler.Po skončení rokovaní bude zvolaná tento mesiac mimoriadna dozorná rada, ktorá rozhodne o ďalšom postupe obstarávania. "Každý má záujem na tom, aby nové autobusy prišli do Bratislavy. Nepredpokladám, že to dôjde do štádia zrušenia súťaže. Verím v úspešné rokovanie," podotkol poslanec hlavného mesta a ďalší člen dozornej rady Radoslav Olekšák. Z informácie, že nákup nových autobusov môže byť drahší, než sa plánovalo, bol nemilo prekvapený. Analýzy podľa neho najprv hovorili, že by sa autobusy mohli nakúpiť za 21 miliónov eur. "Vytvorila sa rezerva 24 miliónov a nakoniec verejná súťaž je 27 miliónov eur. Tam došlo k veľkému posunu a nie je dôvod na také razantné zvyšovanie ceny tých autobusov," skonštatoval.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že zatiaľ platí limit 24 miliónov eur, ktorý schválili mestskí poslanci. Keďže ešte podľa jeho slov nie je skončený proces obstarávania, nemá dôvod do toho vstupovať. "Je to zodpovednosť orgánov DPB, predstavenstva a dozornej rady. Očakávam od nich, že ju aj naplnia. Keď bude nejaký odchylný stav od rozhodnutia zastupiteľstva, budem žiadať vysvetlenie," povedal. Hovorkyňa DPB Adriana Volfová pre TASR tento týždeň uviedla, že v súčasnej dobe na podklade verejnej obchodnej súťaže neboli uzatvorené žiadne zmluvy o dodávkach nových autobusov. "Do ukončenia procesu nebude DPB momentálnu situáciu komentovať," povedala.Nákup nových autobusov odobrili mestskí poslanci začiatkom decembra 2016, a to v štruktúre približne 32 autobusov dĺžky 18 metrov, 28 autobusov dĺžky 12 metrov, 24 autobusov dĺžky 10,5 metra a šesť autobusov dĺžky do deviatich metrov.