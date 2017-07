Bratislavský DPB podpísal všetky zmluvy na nákup 90 autobusov

Na snímke vozovňa DPB na Hroboňovej ulici. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) už podpísal všetky zmluvy na nákup nových autobusov. Do vozového parku podniku ich má pribudnúť celkovo 90. Prvé vozidlá by mali byť dodané už v auguste. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.DPB budú nové vozidlá dodávať spoločnosti postupne podľa dohodnutého harmonogramu.povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban.Nákup 90 vozidiel sa bude financovať prostredníctvom dlhodobého úveru vo výške 24 miliónov eur, ktorý v decembri 2016 odobrili bratislavskí mestskí poslanci. Nákupná cena autobusov sa však ešte nedávno pohybovala okolo 27 miliónov eur. DPB sa však podarilo túto cenu znížiť. Požadovala to aj dozorná rada podniku.Konečná cena 24 miliónov eur zahŕňa aj informačný odbavovací systém najvyššej úrovne a dodávku náhradných dielov po dobu troch rokov.uviedol bratislavský mestský poslanec a predseda Dozornej rady DPB Rastislav Žitný.Vozidlový park DPB sa rozrastie o 32 autobusov o dĺžke 18,8 m a o 28 autobusov dlhých 12,2 m od SOR Libchavy, spol. s r.o., 24 autobusov dlhých 10,5 m od COREX, s.r.o., a o šesť autobusov o dĺžke 8,6 m od spoločnosti SOLARIS Bus & Coach S.A. Všetky nové autobusy budú nízkopodlažné, plne klimatizované, s vnútorným a vonkajším kamerovým systémom i moderným informačným systémom. V interiéri bude na madlách aj možnosť pripojenia USB.DPB potrebu nákupu nových autobusov zdôvodnil tým, že má viacero vozidiel, ktoré sú staré, nespĺňajú požiadavky občanov na dostatočné zabezpečenie kvality a komfortu pri cestovaní, nie sú nízkopodlažné a nemajú klimatizáciu. Nákup nových autobusov odobrilo zastupiteľstvo hlavného mesta.