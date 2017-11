Bratislavský DPB podpísal zmluvu na dodávku 18 elektrobusov

Ilustračné foto Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal zmluvu na dodávku 18 elektrobusov financovaných z fondov EÚ so spoločnosťou SOR Libchavy. Prvý elektrobus by mal byť dodaný v decembri, ostatné na prelome rokov 2017 a 2018. Do premávky budú nasadzované postupne, všetky najneskôr do júna 2018. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Dopravný podnik na nákup týchto vozidiel získal prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Vyčlenených je 9,5 milióna eur z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Z celkového počtu 18 kusov, je 16 elektrobusov sólo s dĺžkou 12 metrov a dva sú mini elektrobusy s dĺžkou deväť metrov. Všetky budú nízkopodlažné, plne klimatizované a s vnútorným aj vonkajším kamerovým systémom. Nebude v nich chýbať ani wifi pripojenie či USB nabíjačky.spresnil DPB.Dojazd vozidiel je bez priebežného dobíjania maximálne 160 km. Všetky vozidlá budú mať možnosť priebežného rýchleho nabíjania pomocou pantografu, ktorý výrazne predĺži ich dojazd. Elektrobusy budú taktiež vybavené elektronickým počítaním cestujúcich.DPB bude zároveň do 15. novembra v uliciach Bratislavy testovať nový 12-metrový autobus na CNG pohon z dôvodu overenia prevádzkových vlastností a ekonomiky prevádzky. "informuje DPB. Autobus bude premávať prioritne na linkách číslo 37 a 65. Dopravný podnik má v súčasnom období vo vozidlovom parku celkom 80 autobusov na CNG pohon.