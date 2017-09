Bratislavský kraj chce priblížiť krásy Malého a Mošonského Dunaja

Malý Dunaj. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) – Objavovať krásy okolia Malého a Mošonského Dunaja na bicykli či na člne, ale aj spoznávanie kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva v Podunajsku po cyklistických pútnických cyklotrasách. Aj o to sa posnaží Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prostredníctvom plánovaných projektov v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom.uviedla pre TASR hovorkyňa kraja Lucia Forman.Vytvoriť európsku turistickú destináciu Vnútrozemská delta Dunaja je cieľom projektu Danube bike and boat, ktorý sa zameriava na prírodné a kultúrne dedičstvo. Do projektu sa zapojilo 30 obcí na území piatich krajov pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj, vrátane hlavného toku Dunaja.skonštatovala Forman. V rámci projektu sa podľa nej počíta napr. s dobudovaním rekreačnej, vodáckej a cykloturistickej infraštruktúry na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku. Zrekonštruovaný bude skanzen s vodným mlynom v Jelke, vybudované Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne či Korzo v Zálesí.S cykloturistikou a spoznávaním dedičstiev viacerých oblastí súvisí aj projekt Sacra Velo. Ten pokrýva územie dvoch žúp a dvoch krajov pozdĺž Dunaja na maďarsko-slovenskej hranici.priblížila Forman s tým, že vybudovať by sa okrem novej infraštruktúry mali aj cyklocentrá, informačné body a odpočívadlá.V rámci slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce spolupracuje BSK s Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom a s maďarskými župami Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esztergom. V programovom období 2014-2020 ide najmä o oblasti Príroda a kultúra, Posilnenie cezhraničnej mobility, Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility a Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.