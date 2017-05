Bratislavský kraj i Nové Mesto budú mať nových poslancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR / Martin Baumann Foto: TASR / Martin Baumann

Bratislava 28. mája (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a bratislavské Nové Mesto budú mať nových poslancov. Dôvodom je zánik poslaneckého mandátu poslanca Petra Ágostona jeho právoplatným zákonným odsúdením ešte v júli minulého roka. Krajský a miestny úrad sa pritom o tom dozvedeli len prednedávnom, a to až po medializovaní informácie."Pánovi Ágostonovi zanikol mandát ku dňu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková. V súlade so zákonom preto predseda kraja Pavol Frešo odovzdal uplynulý pondelok (22.5.) osvedčenie o nástupe náhradníka, ktorým je Vladimír Mikuš. Tomu sa však začne mandát až po zložení sľubu, a to na najbližšom rokovaní krajského zastupiteľstva.odpovedala Beňadiková na otázku, či bude kraj od bývalého poslanca žiadať vrátenie neoprávnených odmien.Rovnako by mal sľub na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva zložiť aj nový poslanec v Novom Meste. Tu sa náhradníkom na uvoľnený mandát stal Róbert Lamprecht.povedal pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu. Či a akou formou bude miestny úrad od bývalého poslanca vymáhať vyplatené odmeny, je podľa neho v štádiu právneho posudzovania.Okresný súd Bratislava III uznal obžalovaného Petra Ágostona vinným z prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa Trestného zákona, a to rozsudkom z 12. júla 2016. Zároveň mu uložil peňažný trest v sume 1500 eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd mu uložil náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Rozsudok sa stal právoplatný a vykonateľný 14. júla 2016.Bývalý poslanec tvrdenia, že by zastával poslanecké mandáty v oboch zastupiteľstvách protizákonne, dôrazne odmietal. Argumentoval registrom trestov bez záznamu, ktorý považuje za smerodajný, a mrzí ho, že čistý trestný register nie je smerodajný aj pre ostatných. Právnici však s takýmto výkladom nesúhlasia. Podľa nich príslušný paragraf ustanovenia zákona o obecnom zriadení treba vykladať tak, že mandát poslanca zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin bez ohľadu na to, aký trest bol v odsudzujúcom rozsudku uložený. To, že register trestov je čistý, môže byť spôsobené tým, že dostal len peňažný trest, ktorý vykonal.