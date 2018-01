Bratislavský kraj prijíma ponuky na stavebný dozor pri rekonštrukciách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá odborníka na stavebný dozor pri rekonštrukcii objektov stredných odborných škôl (SOŠ) na účely centier odborného vzdelávania. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnil kraj v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ďalšia výzva v tom istom vestníku je vyhlásená na stavebný dozor pri modernizácii cesty III. triedy medzi Malackami a Rohožníkom.Predpokladaná hodnota zákazky na stavebný dozor pri rekonštrukciách SOŠ je 108.699,44 eura bez DPH. Dozor sa týka projektov stavebných prác v objektoch, resp. areáloch bratislavských SOŠ - SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v bratislavskej Dúbravke, SOŠ na Ivanskej ceste v Ružinove a SOŠ informačných technológií v Rači a taktiež Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Lehota na predkladanie ponúk je do 26. januára.O deň skôr, teda 25. januára, sa končí termín na predloženie ponúk na zabezpečenie stavebného dozoru pri rekonštrukcii cesty III. triedy Malacky-Rohožník. Predpokladaná hodnota zákazky je 72.869,07 eura bez DPH.Rekonštrukcia tejto vyťaženej komunikácie, zdevastovanej prejazdom nákladných áut, by sa mala začať na jar tohto roku. Jej cieľom je vytvorenie širšej, bezpečnejšej a odolnejšej cesty voči frekventovanej premávke nákladnej dopravy. Po oprave by sa mala zmeniť klasifikácia komunikácie na cestu II. triedy. Súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie ešte nie je definitívne ukončená. Na pokrytie výdavkov tohto projektu bude môcť BSK využiť eurofondy.