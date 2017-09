Bratislavský kraj trvá na tom, že pri Špitálskej postupoval správne

Snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave 4. augusta 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) trvá na tom, že pri udeľovaní stavebného povolenia na rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave postupoval striktne podľa zákona. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman. Obnova trate sa dnes pritom dočasne pozastavila, a to pre rozhodnutie ministerstva dopravy, podľa ktorého nie je rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia.Rezort dopravy pre TASR uviedol, že teraz sa musí vec vrátiť na opätovné konanie a doplnenie dokazovania.priblížila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. BSK deklaruje, že bude aj pri oznámení opätovného stavebného konania postupovať striktne podľa zákona. "spresnila Forman.Dôvodom, prečo ministerstvo rozhodlo rekonštrukciu trate na Špitálskej zastaviť, nanovo prerokovať a povoliť, je napríklad, že vlastníci susednej stavby neboli zahrnutí medzi účastníkov konania, nedoručovali sa im riadne listy a nekonalo sa s nimi ako s účastníkmi. Pochybením napríklad malo byť aj nedodržanie lehoty vyvesenia vyhlášky s rozhodnutím na úradnej tabuli. BSK však tvrdí, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené a právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne.Odborník na stavebné právo a karlovoveský miestny poslanec Vladimír Dulla odhaduje zastavenie rekonštrukcie na minimálne osem až deväť týždňovpovedal pre TASR. Aby rekonštrukcia nestála na dlhý čas, Dulla navrhuje, aby sa rozdelilo povoľovanie na samostatné konanie o dráhe a samostatne na zastávku MHD.V rámci rekonštrukcie trate sa mala totiž umiestniť zastávka električiek pred vjazd do dvora spoločného pre viacero domov. Dulla to považuje za odborný a zrejme aj právny problém, pretože za normálnych okolností by ľudia čakali na súbežnom úseku chodníka. V tomto prípade by však blokovali tento vjazd.uviedol odborník. Pri zachovaní zastávky pred vjazdom by podľa neho zrejme nedošlo k uspokojeniu oprávnených záujmov vlastníkov troch domov a možno predpokladať odvolanie so všetkými negatívami blokovania výstavby na dva i viac mesiacov.Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska. Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov mali trvať tri mesiace.