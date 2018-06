Bratislavský kraj zrekonštruuje hlavný tranzitný ťah cez Malacky

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Hlavný tranzitný ťah cez Malacky sa dočká obnovy. Rekonštrukcia sa týka celého úseku od diaľnice až po železničný nadjazd, vrátane rekonštrukcie mosta ponad Malinu. Práce sa začnú vo štvrtok (21.6.). Rozdelené budú do štyroch etáp a potrvajú do konca októbra. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) budú stáť viac ako 2,4 milióna eur."Práce budú pozostávať z odfrézovania poškodeného povrchu ciest, stabilizácie podložia, položenia novej vrstvy asfaltobetónu, nového vodorovného dopravného značenia a opravou prejdú aj nespevnené krajnice," informovala Veronika Beňadiková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie Úradu BSK.Harmonogram prác je prispôsobený nielen letnej intenzite dopravy, ale najmä celozávodným dovolenkám v okolitých fabrikách. V prvej etape sa obnoví úsek od výjazdu zo strediska diaľničiarov po kruhový objazd na Padzelek. Druhá fáza bude od vjazdu do mesta od diaľnice, popri dvoch čerpacích staniciach. Tretiu fázu predstavuje 500-metrový úsek na Pezinskej od kruhového objazdu Padzelek po železničnú estakádu. Samotný zjazd z estakády smerom na Rohožník je naplánovaný na začiatok septembra.