Bratislavský magistrát nariadil už dva celomestské posypy

Sneženie v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – O zjazdnosť ciest v hlavnom meste SR Bratislave sa momentálne stará 54 sypačov a 86 pracovníkov, ktorí zabezpečujú údržbu na zastávkach MHD, lávkach, chodníkoch či priechodoch pre chodcov. Magistrát nariadil v posledných hodinách už dva celomestské posypy.1.) o 23.10 h, následne dnes ráno o 3.30 h bol vyhlásený opakovaný celomestský posyp vrátane pluhovania," uviedla Katarína Kohútiková z oddelenia marketingu a komunikácie bratislavského magistrátu. "Dnes o 9.40 h opätovne vyrazili do terénu sypače kvôli pluhovaniu a rozširovaniu jazdných a odbočovacích pruhov v celom meste," dodala Kohútiková.Informovala tiež, že MHD premáva na všetkých linkách, je potrebné však rátať s miernym zdržaním (do desať minút). V mene hlavného mesta poprosila verejnosť o trpezlivosť. "vysvetlila.Hlavné mesto zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej výmere 4.374.518 štvorcových metrov (m2), zimnú údržbu námestí, verejných priestranstiev, zastávok MHD, chodníkov a lávok na mostoch vo výmere 306.937 m2. Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečujú ôsmi dispečeri v 24-hodinových zmenách so zodpovedným koordinátorom dispečingu v každej zmene. O zjazdnosť komunikácií III. a IV. triedy sa starajú mestské časti.