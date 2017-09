Bratislavský mestský dopravca má 38 nových autobusov

Tlačová konferencia Dopravného podniku Bratislava, a.s., pri príležitosti dodania prvých nových 38 autobusov (na snímke) z celkového počtu 90 v Bratislave 7. septembra 2017. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 7. septembra (TASR) – Do vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) pribudlo prvých 38 nových autobusov z celkového počtu 90. Dnes ich slávnostne do užívania odovzdal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a zástupcovia vedenia podniku.Medzi novými autobusmi je 32 kĺbových značky SOR NB 18 a šesť krátkych autobusov SOR NB 12. Po vybavení potrebnej dokumentácie budú ihneď nasadzované do premávky.povedal Nesrovnal. Ambíciou hlavného mesta je obnova celého vozového parku DPB.Riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja i člen predstavenstva DPB Alexander Sako priblížil, že kĺbové autobusy budú prevažne nasadené na linky 21, 61, 63, 78, 96 a krátke autobusy na linky 28, 32, 37, 50 a 65.podotkol Sako.Všetky nové autobusy sú nízkopodlažné, plne klimatizované. O bezpečnosť cestujúcich i vodičov sa bude starať moderný kamerový systém. Vozidlá majú nový druh tarifno-informačného systému, ktorý má pri každých dverách nový typ označovačov spôsobilých aj na čítanie bankomatovej karty. Cestujúci môžu v nových autobusoch využívať aj wifi pripojenie či USB nabíjačky. Použité sú aj nové typy sedadiel pre cestujúcich, ktoré sa budú jednoduchšie a kvalitnejšie čistiť.Nákup celkovo 90 nových vozidiel sa bude financovať prostredníctvom dlhodobého úveru vo výške 24 miliónov eur, ktorý v decembri 2016 odobrili bratislavskí mestskí poslanci. Nákupná cena autobusov sa pohybovala najprv okolo 27 miliónov eur. DPB sa však podarilo túto cenu znížiť. Požadovala to aj dozorná rada podniku. V konečnej cene je aj dodávka náhradných dielov počas troch rokov.Okrem 38 autobusov, ktoré už boli dodané, sa vozidlový park DPB rozrastie ešte o 22 autobusov dĺžky 12,2 metra, o 24 vozidiel dĺžky 10,5 metra a o šesť autobusov dĺžky 8,6 metra.