Bratislavský Most SNP slúži užívateľom 45 rokov

Bratislava 25. augusta (TASR) - Od odovzdania jednej z hlavných dominánt hlavného mesta Slovenskej republiky (SR), Mostu Slovenského národného povstania (SNP) cez rieku Dunaj v Bratislave do užívania, ktorého dizajn a tvar dodnes pôsobia nadčasovo, uplynie v sobotu 26. augusta 45 rokov.Verejnej celoštátnej anonymnej architektonickej súťaže na projekt mosta, vedúceho ponad rieku Dunaj a spájajúceho bratislavský a petržalský breh hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky (SSR) vo vtedajšej Československej socialistickej republike (ČSSR), sa zúčastnilo 18 autorských skupín architektov, urbanistov, oceliarov a dopravných inžinierov. A hoci zvíťazil iný projektový návrh, z ekonomických dôvodov sa nakoniec realizovala súčasná podoba mosta, ktorá skončila v súťaži až na štvrtom mieste. Jej autormi boli architekti Jozef Lacko, Ladislav Kušnír a Ivan Slameň.Výstavba mosta si vyžiadala v rokoch 1967 až 1969 daň v podobe asanácie značnej časti bratislavského podhradia, vrátane historicky hodnotnej časti Vydrice, ako aj najväčšej bratislavskej neologickej synagógy na Rybnom námestí, postavenej v orientálno-dekoratívnom štýle s maurskými prvkami v roku 1893. Vybudovaním prístupovej cesty na Most SNP bola hradná časť odčlenená od historického jadra mesta.Na druhej strane sa postavením mosta urýchlil rozvoj výstavby panelových sídliskových bytov v bratislavskej Petržalke a jej spojenie s bratislavským Starým Mestom - na protiľahlej strane Dunaja.Základný kameň oceľového cestného závesného mosta vejárového dizajnu bol položený 6. decembra 1967. Celú realizáciu výstavby zabezpečovali spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutní montáže Ostrava (dnes Česko).Most, pomenovaný ako Most SNP, bol uvedený do prevádzky 26. augusta 1972. Jeho otvorenie bolo manifestáciou na počesť 28. výročia SNP, čomu zodpovedala aj prítomnosť generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Gustáva Husáka a člena Predsedníctva ÚV Komunistickej strany Slovenska (KSS) a vedúceho tajomníka Mestského výboru (MV) KSS v Bratislave Gejzu Šlapku. Most odovzdal komunistickým funkcionárom čestným hlásením riaditeľ n. p. Doprastav v Bratislave Ing. Dušan Miklánek.Na slávnostnom ceremoniáli sa nesmel zúčastniť vedúci autorského kolektívu projektu mosta profesor Jozef Lacko, ani jeho najbližší spolupracovníci, nakoľko sa pre svoje verejné vyjadrenia odsudzujúce inváziu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 do Československa stal pre komunistický režim neželanou osobou.Most bol definitívne dokončený v roku 1974, kedy bola do prevádzky uvedená aj točiaca sa stavba pripomínajúca "lietajúci tanier" - kaviareň Bystrica (v súčasnosti reštaurácia UFO).V čase jeho postavenia patril Most SNP medzi najpozoruhodnejšie mostné stavby na svete a bol prvým asymetrickým lanovým mostom na Slovensku a len druhým svojho typu na svete. V celkovej dĺžke 430,8 metra je oceľový a zavesený na jednom 84,6 metrov vysokom pylóne. Má šírku 21 metrov a hmotnosť 7537 ton, celková výška od základov po vrchol je 95 metrov a priemer kopule 32 metrov. Je to jediný most v hlavnom meste, ktorý nemá žiadny pilier v Dunaji. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.Na vyhliadkovú plošinu mosta, nachádzajúcu sa nad kupolovitou reštauráciou, sa dá dostať rýchlovýťahom, umiestneným v jednom z ramien pylónu. Cesta rýchlovýťahom trvá približne 45 sekúnd. V druhom ramene je schodisko so 430 schodmi. Ročne kupolovitú reštauráciu a vyhliadku navštívi približne 200 tisíc návštevníkov. V útrobách mosta je umiestnené aj vodovodné potrubie, zásobujúce vodou bratislavskú mestskú časť Staré Mesto z bratislavskej Petržalky.Bratislavský Most SNP zmenil svoj názov v roku 1993. Vtedy, v rámci iniciatívy vyrovnania sa s minulým režimom, prijali poslanci mesta Bratislava jeho nový názov - Nový most. V rámci mestských osláv 68. výročia SNP a 40. výročia uvedenia mosta do prevádzky, bol po predchádzajúcom schválení mestskými poslancami dňa 28. augusta 2012 slávnostným aktom premenovaný opätovne na Most SNP.Bratislavský Most SNP poslúžil ako predloha pre postavenie mosta Vanšu tilts v lotyšskej Rige na rieke Daugava. Podobnú konštrukciu, avšak symetrickú, má aj menší Hainburský dunajský most (Donaubrücke Hainburg) vedúci cez rieku Dunaj v Rakúsku.