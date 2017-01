Bratislavský poslanec chce riešiť parkovaciu politiku cez prokuratúru

Milan Vetrák, archívne foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák podal pre jednotnú parkovaciu politiku v hlavnom meste v pondelok (30.1.) podnet na krajskú prokuratúru. Aj keď takúto reguláciu parkovania na mestskom zastupiteľstve v decembri 2016 podporil, dve otázky v schválenom nariadení sú podľa neho v rozpore so zákonom, a to s princípom nediskriminácie.uviedol pre TASR poslanec.Obsahom podnetu boli aj dve sporné ustanovenia novely rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a dve staršie uznesenia, jedno sa podľa Vetráka týka schvaľovania koncesných zmlúv a druhé nezačatia konania podľa ústavného zákona o konflikte záujmov. K podnetu sa pridali aj mestskí poslanci Katarína Šimončičová, Elena Pätoprstá a Peter Hochschorner.Poslanci, ktorí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) k parkovaniu schválili, sa podľa Vetráka dohodli, že do konca júna sa predloží revízia schváleného nariadenia podľa toho, aké štatistické údaje dovtedy budú k dispozícii či aké posúdenie príde z prokuratúry.V prípade princípu nediskriminácie a súladu s antidiskriminačným zákonom sa poslanec nazdáva, že nie je možné zaviesť úhradu rozdielnych súm za vydanie parkovacích kariet na jeden byt, ak v ňom žije viac plnoletých a právne spôsobilých osôb.vysvetlil Vetrák. Ako tvrdí, túto otázku už košická prokuratúra vyhodnotila ako protizákonnú a bratislavské VZN to má upravené rovnako.Vetrák taktiež upozorňuje, že nie je možné z režimu takzvanejvylúčiť mestskú časť Staré Mesto.uviedol poslanec.Novú celomestskú parkovaciu politiku Vetrák podporil, pretože spĺňa na 80 percent jeho predstavy o rámcovej politike a mestský materiál bol poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi zásadne zmenený tak, že sa zaviedla "bratislavská karta" a umožnilo sa mestským častiam dva roky prevádzkovať parkovaciu politiku v testovacej prevádzke.Bratislavský magistrát nerozumie výhradám Vetráka, keďže za takéto znenie VZN hlasoval.uviedla pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Ivana Skokanová.Mestskí poslanci začiatkom decembra 2016 schválili zavedenie jednotnej parkovacej politiky v Bratislave od marca tohto roka. Táto regulácia parkovania má v meste nastaviť jasné pravidlá, zvýhodniť Bratislavčanov a spraviť poriadok vo verejných priestranstvách. Bratislavské mestské časti sa budú môcť rozhodnúť, či do tejto parkovacej politiky vstúpia.