Bratislavský Ružinov bude mať tretiu stavebnú uzáveru

Okolie Štrkoveckého jazera, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) – V bratislavskom Ružinove bude pravdepodobne platiť tretia stavebná uzávera. Tá sa má týkať lokality Štrkoveckého jazera, teda územia ohraničeného Drieňovou, Bajkalskou, Ružinovskou, Sabinovskou, Svidníckou a Stropkovskou ulicou. Ružinovský starosta Dušan Pekár v tejto súvislosti podpísal územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, zároveň však plynie zákonná lehota na možné odvolanie sa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mestskej časti Marianna Šebová.skonštatoval Pekár. Platí totiž, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite po dobu schválenia územného plánu zóny, avšak maximálne na päť rokov.Vyhlasovanie stavebných uzáver sa však už v minulosti stretlo so značnou kritikou zo strany poslancov. Tí už v máji tohto roku vyjadrili nespokojnosť a znepokojenie s pomalým procesom ich vyhlasovania. Schváleným uznesením vtedy zároveň reagovali na petíciu proti zahusťovaniu sídlisk na území mestskej časti a s bezodkladným podaním návrhov na začatie konaní o vydanie rozhodnutí o stavebných uzáverách. Podpísalo ju takmer 5000 nespokojných obyvateľov.Absenciu stavebnej uzávery aj v lokalite Štrkoveckého jazera už niekoľko rokov kritizuje bratislavský mestský poslanec za Ružinov Ján Buocik. Podľa neho je síce dobré, ak sa samospráva rozhodne regulovať výstavbu územnými plánmi zón, avšak ten záujem nestačí len deklarovať, treba ho aj zrealizovať práve vyhlásením stavebnej uzávery. V opačnom prípade, teda bez stavebnej uzávery, je spracovávanie územného plánu zóny, ktoré si vyžaduje čas aj finančné prostriedky, zbytočné.Vysvetľuje to tým, že ak sa stavebná uzávera nevyhlási a v danom území sa povolí nejaká stavba a po rokoch začne platiť územný plán zóny, tak sa ním v konečnom dôsledku veľa nezreguluje. Konkrétnym príkladom lajdáctva je podľa neho výstavba administratívnej budovy pri Štrkoveckom jazere. Územie sa reguluje od roku 2010, stavebník získal povolenie v roku 2014 a ani v júni 2016 nebola stavebná uzávera vyhlásená.Mestská časť má v súčasnosti vyhlásené dve stavebné uzávery. Od júla minulého roku je platná stavebná uzávera pre územie Bajkalská-roh a od októbra pre lokalitu Ostredky. Stavebná uzávera súvisí so spracovávaním územných plánov zón (ÚPZ). V ďalších dvoch prípadoch boli rozhodnutia zrušené a vrátené prvostupňovému správnemu orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Konkrétne ide o ÚPZ Štrkovecké jazero, keď rozhodnutie koncom marca tohto roka zrušil Okresný úrad Bratislava. Ešte v roku 2016 bolo Úradom pre verejné obstarávanie zrušené verejné obstarávanie v súvislosti s ÚPZ Pošeň (sever a juh). Obstarávanie prebehlo opätovne v tomto roku.Mestská časť má zároveň schválené dva územné plány zón (ÚPZ): Trnávka, Krajná – Bočná a druhým je Trnávka – stred, kde samospráva obstaráva zmeny a doplnky. Okrem toho obstaráva sedem územných plánov zón, napr. Štrkovecké jazero, Bajkalská-Drieňová, Pošeň-sever či Pošeň-juh.