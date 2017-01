Bratislavský Ružinov pokračuje v obnove telocviční základných škôl

Ilustračná snímka Foto: TASR- Erika Ďurčová Foto: TASR- Erika Ďurčová

Bratislava 19. januára (TASR) – Bratislavský Ružinov pokračuje v zlepšovaní športových možností žiakov základných škôl (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V telocvičniach ZŠ Vrútocká a Medzilaborecká pribudli nové povrchy, ktoré nahradili staré, zničené a miestami zvlnené palubovky, renováciou prešlo aj drevené obloženie stien. Mestská časť na práce vyčlenila približne 17.000 eur, zároveň na ne získala dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo výške 54.000 eur. TASR o tom dnes informovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová.Ďalšiu dotáciu z rezortu školstva sa samospráve podarilo získať aj na vybavenie telocviční štyroch škôl, okrem uvedených aj pre ZŠ Nevädzová a Mierová. Finančné prostriedky pre všetky štyri základné školy predstavujú celkovo 3600 eur, mestská časť okrem toho vyčlenila zo svojho rozpočtu desať percent z tejto sumy.Ružinovská samospráva chce zároveň v tomto roku začať so zatepľovaním základných škôl. Pre dve z nich, a to ZŠ Medzilaborecká a Kulíškova, má podľa hovorkyne vypracované projekty a momentálne cez výberové konania hľadá dodávateľov prác. Podľa schváleného rozpočtu mestskej časti na tento rok by sa mali vypracovať podobné projekty pre ďalšie dve základné školy, postupne ich mestská časť plánuje zatepliť všetky. Zateplenia by sa mali dočkať tiež niektoré telocvične, obnova čaká podlahy niektorých základných škôl, elektroinštalácia, osvetlenie či vzduchotechnika v niektorých školských jedálňach.Mestská časť je zriaďovateľom deviatich základných škôl.