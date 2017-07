Bratislavský Ružinov pokračuje v rekonštrukcii ciest a chodníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Bratislavský Ružinov pokračuje v rekonštrukciách chodníkov a ciest vo svojej správe. Po obnove komunikácií na Ružomberskej a Ondavskej ulici sa začalo so stavebnými prácami na ulici Staré záhrady. Okrem výmeny povrchu cesty a priľahlého chodníka by mal pribudnúť aj priechod pre chodcov. Ten si pre zvýšenie bezpečnosti vyžiadali samotní obyvatelia, keďže ulica vedie k jednej zo základných škôl. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.Mestská časť má v pláne kompletne obnoviť povrch na ôsmich cestách a viacerých chodníkoch. V tohtoročnom rozpočte má na to vyčlenených takmer 450.000 eur. Obnovou by mali prejsť tiež cesty na ulici Na úvrati, na Bencúrovej ulici, na Kvetnej ulici, v úseku od Daxnerovho námestia po Miletičovu, či cesta na Solivarskej ulici, v časti od Drieňovej po Haburskú. Rekonštrukcia čaká aj cestu na Mraziarenskej ulici, v úseku od Záhradníckej po Klincovú, a tiež chodník na Drieňovej ulici, v časti od ulice Maximiliána Hella po ulicu Dr. Vladimíra Clementisa.doplnila Šebová.V roku 2016 obnovila samospráva sedem ciest, jeden križovatkový priestor a tri chodníky, ktoré spravuje, teda sídliskové cesty III. a IV. triedy. Za uplynulých sedem rokov ide celkovo o viac ako 40 ciest a 20 chodníkov za viac ako 1,3 milióna eur. Náklady hradila mestská časť, prispel tiež Bratislavský samosprávny kraj a súkromní sponzori.