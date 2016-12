Ružinov, ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov vyhlásil grantovú výzvu na rok 2017. Jej cieľom je zvýšenie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, ale taktiež reagovanie samosprávy na potreby mestskej časti a podpora aktivít jej občanov. Pre budúci rok ide o dve prioritné oblasti podpory, a to ochrana životného prostredia a podpora telovýchovy, športu a voľnočasových aktivít mladých. Žiadosti je možné podávať do 18. februára 2017, pričom minimálna výška grantu predstavuje 500 eur a maximálna 5000 eur.V rámci ochrany životného prostredia je hlavnou témou znižovanie odpadov. Samospráva v tomto smere uvíta projekty na podporu recyklácie a znižovania odpadov, vzdelávacie aktivity a prednášky na danú tému, budovanie stojísk so separovaným odpadom, ale aj projekty na podporu znižovania, kompostovania a triedenia odpadu na školách a predškolských zariadeniach. V rámci druhej podporenej oblasti, teda podpory telovýchovy, športu a voľnočasových aktivít sa chce mestská časť zamerať najmä na rozvoj športových aktivít registrovaných i neregistrovaných skupín detí a mladých, na zmysluplné trávenie voľného času, ale tiež na zapájanie aj ďalších skupín do rôznych športových aktivít a medzigeneračné projekty.Mestská časť sa v tomto smere riadi platným všeobecne záväzným nariadením (VZN) z roku 2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov. To okrem iného špecifikuje oprávnených žiadateľov o grant, formálne a obsahové kritériá pri posudzovaní jednotlivých žiadostí či spôsob ich čerpania.Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk.