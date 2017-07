Bratislavský samosprávny kraj spustil súťaž na Family park v Petržalke

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil súťaž pre výber koncesionára na rodinný park - "Family Park" v bratislavskej Petržalke. Súťažné podklady nájdu záujemcovia na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Ponuky na realizáciu a prevádzku projektu môžu záujemcovia predkladať do 7. septembra do 9.00 h. Na Úrade BSK budú v ten istý deň o 13.00 h otvárané obálky s ponukami.spresnila Forman.Informácia o zadaní podlimitnej koncesie na investora-koncesionára, ktorý park vybuduje a 30 rokov sa oň bude starať, bola do vestníka verejného obstarávania na zverejnenie odoslaná minulý týždeň.Park rodinného, zábavno-náučného charakteru by mal vzniknúť v blízkosti realitných projektov Južné mesto a Slnečnice v bratislavskej Petržalke. Vyrásť by mal na pozemku s rozlohou deviatich hektárov, ktorý od roku 2008 patrí BSK a kde sa už v minulosti uvažovalo s viacerými, napokon nezrealizovanými projektmi, napr. Danube Arenou. S jeho vznikom súhlasilo aj 87 percent prítomných poslancov na zastupiteľstve BSK v decembri 2016. Táto lokalita je aj v Územnom pláne Bratislavy definovaná ako územie pre šport.Od septembra by tak mal tento pozemok na okraji Petržalky dostať jasnejšie kontúry a verejnosť sa dozvie, ktorý koncesionár na základe súhlasu poslancov zastupiteľstva BSK získa 30-ročný prenájom a prevádzku Family parku na rozlohe deviatich hektárov. Taktiež, aká bude koncepcia parku a v akom termíne by mohol byť sprístupnený verejnosti.priblížil minulý týždeň predseda BSK Pavol Frešo. Ďalší postup bude podľa neho závisieť od počtu prihlásených záujemcov a kladených odborných otázok, na ktoré je kraj údajne pripravený.Bratislavský krajský poslanec a zároveň kandidát na predsedu BSK v nadchádzajúcich jesenných voľbách Rudolf Kusý minulý týždeň vyzval Freša, aby tento projekt zastavil a súťaž sa nevyhlasovala. Podľa Kusého je totiž neprijateľné, aby sa tri mesiace pred voľbami vyhlasovalo a riešilo niečo, na čo bol čas predchádzajúcich osem rokov. BSK to však odmieta a argumentuje, že súťažné podklady pre prevádzkovateľa budúceho Family parku pripravovali odborníci dva roky.skonštatoval kraj.Kusý koncom júna pritom sám vyšiel s návrhom, že ak v novembrových voľbách uspeje, do piatich rokov na tomto pozemku vybuduje park športu a oddychu.