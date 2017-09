Bratislavský samosprávny kraj vytvorí regionálne ekocentrum

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Bratislava 29. septembra (TASR) – Nevyužité objekty národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa a sýpky v bratislavskom Čunove by mali byť v budúcnosti miestom regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež. Ideu podporuje memorandum o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR, ktoré dnes schválili poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva BSK.Ekocentrum by podľa ideového zámeru malo slúžiť ako koordinátor environmentálno-vzdelávacích centier v kraji i hlavné ekoturistické centrum regiónu, ktoré by prezentovalo ekoturistické atrakcie Bratislavského kraja, organizovalo by podujatia a aktivity pre verejnosť. Podľa predloženého materiálu návrh podporuje i Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý v ňom vidí možnosť záchrany objektov NKP. Krajská poslankyňa a zároveň starostka Čunova Gabriela Ferenčáková (Most-Híd) označila zámer za zmysluplnú využiteľnosť pamiatkových objektov.uviedla poslankyňa Tatiana Mikušová (KDH).Memorandum vymedzuje okruh zodpovednosti jednotlivých partnerov v spoločnom projekte. BSK má byť prostredníctvom externých zdrojov hlavným financujúcim partnerom rekonštrukcie kaštieľa, budovania ekocentra, ako aj materiálovo-technického vybavenia turistického informačného centra. Mestská časť Čunovo vypracuje komplexnú projektovú dokumentáciu s právoplatným stavebným rozhodnutím, biznis modelom fungovania a správcovstva pre celý areál ekocentra Čunovo. ŠOP SR pripraví a bude organizovať environmentálno-vzdelávacie programy, kurzy a aktivity pre návštevníkov čunovského ekocentra.Projektový zámer prvej fázy vybudovania ekocentra sa pripravuje na podanie v rámci tretieho kola výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020, ktorej vyhlásenie sa očakáva v prvej polovici roku 2018.Ďalším krokom v rámci predprojektovej prípravy bude návrh zmluvy o dlhodobom nájme kaštieľa a sýpky aj s priľahlými pozemkami medzi BSK a MsČ Bratislava-Čunovo ako správcom týchto pozemkov a stavebných objektov za symbolický nájom, ktorý bude podmienený schválením Zastupiteľstva BSK v prvom kvartáli 2018.