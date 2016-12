Bratislavský útulok prijal od darcov cez sviatky 1,5 tony krmiva

Na ilustračnom foto je Svetový deň zvierat v bratislavskom útulku Slobody zvierat na Poliankach. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Bratislavčania boli tohtoročné Vianoce štedrí k opusteným psom a mačkám, informuje občianske združenie Sloboda zvierat (SZ). Do útulku v hlavnom meste doniesli asi 1,5 tony krmiva. Nezabudli ani na hračky, podstielky, šampóny, rôzne maškrty či výživové doplnky." povedala pre TASR predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. S vianočnou nádielkou sa bratislavský útulok podelí aj s útulkami v regiónoch. Ľudia sú podľa Dugovičovej počas Vianoc empatickejší, mnohí však pomáhajú celoročne.Počas tohtoročných sviatkov ľudia nedoniesli do útulku "". V predvianočnom období však do neho vrátili asi šesť psov. Najčastejším dôvodom bol nedostatok času či alergia na zvieratá. "povedala predsedníčka SZ. Má obavy z konca vianočných prázdnin.myslí si.Nový domov si počas Vianoc našiel v Bratislave jeden pes a jedna mačka. Psa si vzal dospelý pár, mačku staršia pani. "Máme z toho radosť, veríme, že sa im so zvieratkami bude dobre spolunažívať," uviedla Dugovičová.Bratislavský útulok Slobody zvierat nie je v tomto období preplnený, je v ňom asi 200 zvierat. Tento rok v ňom podľa Dugovičovej majú ". "" vysvetlila. Psíci si na Štedrý deň pochutnali na varenom kurati s ryžou, mačičky zase na surovej rybe.