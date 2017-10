Bratislavu a Košice spojí o pár dní Beh zdravia

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislavu a Košice spojí v piatok a sobotu (6.-7.10.) Beh zdravia. Jeho účastníci spolu vytvoria most, ktorý obe mestá symbolicky prepojí. Pripomenie dôležitosť prevencie, ktorá je základným pilierom zdravia. Rovnako, že nad zdravím svojho srdca možno prevziať kontrolu tým, že budú ľudia aktívnejší. Trasu bude možné prebehnúť aj prejsť normálnou chôdzou.Štart prvého Behu zdravia bude v piatok 6. októbra o 17.00 h spred sochy Štefánika pri nákupnom centre na brehu Dunaja v Bratislave. Nasledujúci deň, v sobotu 7. októbra Beh zdravia odštartuje o 17.00 h pri jazere Košice. Na behy sa netreba vopred registrovať, bezplatná registrácia sa začne na mieste hodinu pred podujatím. Pre chodcov a bežcov bude na štarte pripravená úschovňa na veci. Zabezpečený je aj pitný režim.Dĺžka oboch trás je približne desať kilometrov. Každý, kto dorazí do cieľa alebo absolvuje aspoň časť trate, dostane na konci srdce s počtom prejdených či zabehnutých kilometrov. Tie sa následne za všetkých účastníkov zrátajú, cieľom je dosiahnuť aspoň 406 kilometrov, teda vzdialenosť medzi Bratislavou a Košicami. Prvých 100 účastníkov dostane medailu v tvare srdca.povedal prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti profesor Robert Hatala. Beh by mal podľa jeho slov spojiť kardiológov so širokou verejnosťou a pacientmi. V novej budove SND, teda len pár metrov od štartu bratislavského Behu zdravia, bude 5. a 6. októbra prebiehať XXII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti.Ľudia, ktorí trasu Behu zdravia odbehnú či prejdú, urobia nielen niečo pre svoje zdravie, ale budú si tiež vedieť predstaviť, ako sa cítia pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním. Len na Slovensku ním trpí 100.000 pacientov, odhaduje sa, že ďalších 30.000 ľudí nie je diagnostikovaných. Toto vážne ochorenie srdca s obmedzenými možnosťami liečby a zlou prognózou významne ohrozuje život pacientov, významným rizikovým faktorom je zvýšená srdcová frekvencia.Beh zdravia je jednou z aktivít jedenásteho ročníka známej preventívno-edukačnej kampane MOST (Mesiac O Srdcových Témach) s podtitulom Spolu chránime vaše srdcia. V rámci nej po Slovensku jazdili celý september aj Vlaky zdravia, v ktorých záujemcom zmerali krvný tlak, cholesterol, cukor a srdcový rytmus. Na realizácii kampane sa spoločne podieľajú Únia pre zdravšie srdce, Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť.Všetky informácie o kampani nájdete na weboch www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.