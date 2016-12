Bratislavu čaká súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Mesto nechce zmluvné dodatky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Bratislavu čaká v budúcom roku súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Koncom roka 2016 totiž končí 20 rokov trvajúca zmluva, ktorú má hlavné mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal chce, aby verejné osvetlenie v budúcnosti okrem svietenia pomáhalo aj pri parkovaní, orientácii, monitorovalo ovzdušie či dopravné zápchy.Kým nebude jasný víťaz verejného obstarávania, bude platiť v meste v rámci verejného osvetlenia prechodné obdobie. "Zabezpečíme, aby Bratislavčania v tomto smere nepocítili žiadnu ujmu na kvalite," povedal pre TASR primátor s tým, že existujú právne mechanizmy, ktoré umožnia prevádzkovať tento systém ďalej. Spoločnosť Siemens pre TASR uviedla, že hlavné mesto podniklo kroky k zabezpečeniu prevádzky verejného osvetlenia od 1. januára 2017. "Sme pripravení naďalej prevádzkovať verejné osvetlenie v rovnakej špičkovej kvalite ako doteraz," uviedla hovorkyňa Siemensu na Slovensku Monika Orbanová s tým, že ak bude vypísaná verejná súťaž, do tendra sa prihlásia.Bratislavská samospráva si minulý rok objednala za 105.000 eur bez DPH rozsiahlu analýzu mestského osvetlenia. Auditom prešiel stav dokumentácie, stav prevádzkového modelu a technický stav osvetlenia. Výsledkom auditu sú odporúčania, z ktorých môže mesto čerpať pri zadávaní podmienok verejného obstarávania na nového prevádzkovateľa. Primátor priblížil, že obsahujú odporúčania do budúcna vzhľadom na technický stav osvetlenia, požiadavky na funkcionalitu i efektívnosť verejného osvetlenia a taktiež víziu a Smart City stratégiu."Audit sme si dali spraviť z dôvodu, že v meste je viac ako 40.000 svetelných bodov, a keď som prišiel do úradu, tak sme nenašli k tomu žiadne podklady," povedal Nesrovnal. Hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová spresnila, že mesto nedisponovalo ani dokumentáciou, či už v oblasti vlastníctva majetku, alebo technického stavu osvetlenia, ktorá bola v rukách spoločnosti Siemens.Magistrát predpokladá, že nová zmluva na verejné osvetlenie bude podpísaná opäť na dlhšie obdobie, a preto jej predchádza časovo náročný proces prípravy. Samospráva sa chce totiž vyhnúť chybám, ktoré sa stali počas prípravy zmluvy podpísanej ešte v roku 1996. "Podmienky verejného obstarávania chceme nastaviť tak, aby sme dokázali do zmluvy zadefinovať smart riešenia, ktorými Bratislava v súčasnosti nedisponuje, ale v horizonte niekoľkých rokov budú môcť byť zapracované do systému verejného osvetlenia," podotkla Skokanová. Mesto odmieta ísť cestou množstva zmluvných dodatkov a príloh, preto chce, aby bol predpokladaný technický rozvoj už súčasťou základnej zmluvy. "Chcem, aby verejné osvetlenie bolo aj o smart riešeniach a poskytovalo informácie o kvalite ovzdušia, teplote, bezpečnosti či pomáhalo pri orientácii," podotkol primátor.Predseda mestskej finančnej komisie Ján Budaj žiada, aby na proces verejného obstarávania dohliadali mestskí poslanci. Verejné osvetlenie už v 90. rokoch minulého storočia bola podľa neho "nepekná kauza". "V tom čase ale neplatili predpisy a povinnosti robiť verejné obstarávania tak, ako sa musia dnes. Verme, že sa nám podarí ustrážiť, aby to bolo férové," skonštatoval.