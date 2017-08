Bratislavu dnes čakajú pochody za práva LGBI a na podporu rodiny

Na archívnej fotke sprievod šiesteho ročníka tradičného festivalu Dúhový Pride prešiel ulicami Starého mesta v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 19. augusta (TASR) – Bratislavu dnes čakajú dva pochody. Prvý je za práva gejov a lesieb, druhý za podporu rodiny. Dúhový Pride sa začína o 13.00 h na Hviezdoslavovom námestí, pochod Hrdí na rodinu o 14.30 h pred Národnou radou SR. Vodiči sa v tento deň musia pripraviť na dopravné obmedzenia v centre mesta, tie sa dotknú aj verejnej hromadnej dopravy. Na podujatia bude dohliadať polícia.Dúhový Pride má podľa organizátorov poukázať na prekážky, ktoré LGBTI komunita zažíva. Takisto chce upriamiť na potrebu uzákonenia partnerských zväzkov ľudí rovnakého pohlavia, aby sa v núdzi vedeli o seba navzájom postarať (dedenie, problémy v prípade choroby jedného z partnerov).Pride osobne podporí aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, vystúpi s príhovorom.myslí si. Riešenie ich každodenných situácií vidí v zákonnej úprave. Farebnú prechádzku podporujú i mnohé ambasády na Slovensku.Pochod Hrdí na rodinu má poukázať na to, že deti dokáže najlepšie vychovať muž a žena.uviedol Anton Chromík za Iniciatívu Hrdí na rodinu.Deti podľa organizátorov túžia po otcovi a mame." dodal Chromík.Električky dnes nebudú jazdiť v čase od 10.00 h až do skončenia podujatí v úseku Vajanského a Rázusovho nábrežia. Centrum Starého Mesta Bratislavy úplne uzavrú pre autá v čase od 12.30 h do 16.00 h.informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.Dopravní policajti zabezpečia odklon zo Špitálskej ulice cez Dunajskú ulicu, z Karadžičovej ulice zo smeru od Mlynských Nív na Landererovu ulicu a v smere od Nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu na Staromestskú ulicu.vysvetlila Mihalíková.