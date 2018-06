Bratislavu opäť rozžiari detské folklórne slniečko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Už 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave, na ktorom sa krása detského folklóru prezentuje širokej verejnosti, sa uskutoční od 7. do 10. júna 2018. Festival sa zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR. Jeho symbol – rozžiarené slnko, pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou účastníkov.Snahou hlavného organizátora festivalu, Cechu detských folklórnych súborov, je vybudovanie a udržiavanie tradície detského folklórneho festivalu v Bratislave. Podujatie je príležitosťou stretnutia sa detí, ktoré svoj voľný čas venujú záľube v ľudových piesňach, hudbe a tanci. Festival chce poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k udržiavaniu a šíreniu ľudových tradícií Slovenska aj prostredníctvom činnosti detských folklórnych súborov. Stretnutím so zahraničnými účastníkmi sa umožní deťom spoznať aj kultúru iných krajín, nadviazať nové priateľstvá a odbúrať jazykové bariéry, či naučiť sa tance a piesne iných národov.Oficiálna časť festivalu začína výchovnými koncertmi pre základné školy v piatok (8.6.) doobeda a to v DK Devínska Nová Ves, DK Jarovce, DK Ružinov, DK Záhorská Bystrica a v Stredisku kultúry Nové mesto. Program bude v piatok pokračovať krojovaným sprievodom a vystúpením v centre mesta. Na sobotu (9.6.) a nedeľu (10.6.) si deti pripravili bohatý program plný folklóru z rôznych regiónov Slovenska, ale aj z rôznych kútov sveta. Festival vyvrcholí záverečným galaprogramom v nedeľu na Hlavnom námestí. Pozvanie na tento ročník prijali hostia z Macedónska, Čiernej hory, Česka a folklórne súbory z Martina a Banskej Bystrice.Z celej škály bratislavských detských folklórnych súborov (DFS) nebude chýbať DFS Čečinka, DFS Čunovský kŕdeľ, DFS Dolina, DFS Gerulata, DFS Gajdošík, DFS Kobylka, DFS Kremienok, DFS Klnka, DFS Margaréta, DFS Prvosienka - Šamorín či DFS Vienok.