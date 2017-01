Bratislavu v roku 2017 čaká spustenie jednotnej parkovacej politiky

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 8. januára (TASR) – Hlavné mesto čaká v tomto roku spustenie jednotnej parkovacej politiky, ktorú schválili bratislavskí mestskí poslanci ešte začiatkom decembra 2016. Do platnosti vstúpi v marci a v meste má nastaviť jasné pravidlá, zvýhodniť Bratislavčanov a spraviť poriadok vo verejných priestranstvách. Bratislavské mestské časti sa však budú môcť slobodne rozhodnúť, či do tejto parkovacej politiky vstúpia.Na jar sa má tiež začať rekonštruovať Dúbravsko-Karloveská električková radiála. Bratislavu čaká v roku 2017 aj súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Koncom roka 2016 totiž skončila 20 rokov trvajúca zmluva, ktorú malo mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens.Bratislava bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 343 miliónov eur. Viac peňazí v meste pôjde do verejnej infraštruktúry, sociálnej oblasti, vzdelávania, voľného času, ale aj mobility a verejnej dopravy.povedal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal.V pláne je realizácia nových cyklotrás Starohájska, Alstrova – Pekná cesta, Rožňavská – úsek Tomášikova a príprava nových projektových dokumentácií a výstavba nových parkovísk Pri Kríži či Röntgenová. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene dosiahnu výdavky významný nárast a navrhuje sa realizácia nových parkov na uliciach Pri Kríži, Svoradova či Pod záhradami. Zároveň bude mesto pokračovať v revitalizácii a starostlivosti o zeleň a v podpore novej výsadby.Rozpočet hlavného mesta na rok 2017 má podľa magistrátu historicky najvyššie výdavky v oblasti školstva, vzdelávania a voľného času a v sociálnej oblasti. Ide najmä o podporu základných umeleckých škôl, centier voľného času, vzdelávania a takisto aj podporu sociálnych služieb. Mesto v rozpočte vyčlenilo aj prostriedky na spoluúčasť na projektoch financovaných Európskou úniou. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. V roku 2017 sa bude pripravovať pokračovanie električkovej trate do Petržalky až po Janíkov dvor, ako aj modernizácia električkových radiál Vajnorskej či Ružinovskej.V tohtoročnom rozpočte sa počíta aj s výstavbou náhradných nájomných bytov. Taktiež aj s náhradami nájomného.