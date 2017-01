Brawn sa vracia do F1 ako generálny riaditeľ. Prinesie niečo kúzelné?

Ross Brawn, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. januára (TASR) - Bývalý tímový šéf Mercedesu Ross Brawn sa vracia do seriálu F1. Americký mediálny koncern Liberty Media ho vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa prestížneho seriálu. Riaditeľom pre komerčné operácie sa stal Sean Bratches.uviedol na jeho adresu nový výkonný šéf F1 Chase Carey.Brawn spolupracoval s Liberty Media už niekoľko mesiacov, jeho očakávaný návrat je už oficiálny.povedal Brawn.Brit počas svojho pôsobenia v F1 dopomohol Michaelovi Schumacherovi k siedmim titulom majstra sveta, s vlastným tímom Brawn získal v roku 2009 Pohár konštruktérov. Informovala agentúra DPA.Bratches je nováčik v F1, ale v minulosti hral veľkú úlohu pri raste americkej vysielacej spoločnosti ESPN. Zaslúžil sa najmä o jej rozvoj na internetovom trhu a v oblasti digitálnych médií a to by mala byť pravdepodobne jeho úloha aj v F1, keďže bývalý šéf Bernie Ecclestone práve túto oblasť zanedbával.