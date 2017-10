Brazílčania požiadali o pomoc v prípade Nuzmana

Carlos Arthur Nuzman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 6. októbra (TASR) - Brazílske úrady požiadali o pomoc prokurátorov vo Švajčiarsku v prípade prezidenta Brazílskeho olympijského výboru (COB) Carlosa Arthura Nuzmana, ktorého zatkli pre podozrenie z kupovania hlasov.Sedemdesiatpäťročného funkcionára zadržala brazílska polícia mesiac po tom, čo v jeho dome vykonali raziu pre podozrenie z ovplyvnenia hlasovania afrických členov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v roku 2009, keď sa rozhodovalo o pridelení OH 2016. Spolu s Nuzmanom zadržali aj Leonarda Grynera, marketingového šéfa OH v Riu de Janeiro.Podľa brazílskych úradov má Nuzman v Ženeve uložených 16 tehličiek so zlatom. Na krku má tiež obvinenie z úplatku vo výške minimálne dvoch miliónov amerických dolárov, ktorými si mal zabezpečiť hlasy pri voľbe dejiska OH 2016. Tie mali putovať bývalému členovi MOV Lamine Diackovi. Toho zatkli vo Francúzsku vo väčšom prípade údajnej korupcie, pri ktorej kryl ešte ako šéf atletického zväzu dopingové prípady športovcov. Informovala agentúra AP.