Brazília navrhuje zmenšenie chránenej časti Amazonského pralesa

Ilustračné foto Foto: TERAZ.sk/Martina Miksová Foto: TERAZ.sk/Martina Miksová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 15. júla (TASR) - Brazílske ministerstvo životného prostredia navrhlo, aby sa 3480 kilometrov štvorcových chránenej oblasti Amazonského pralesa mohlo využívať na výrub, ťažbu nerastných surovín a poľnohospodárstvo. Informuje o tom dnes agentúra AP.Zákon zmenšujúci rozlohu Národného parku Jamanxim zaslali do Kongresu vo štvrtok. Došlo k tomu po tom, ako prezident Michel Temer po nátlaku zo strany ochranárskych združení a topmodelky Gisele Bündchenovej vetoval legislatívu, ktorá by znížila ochranu veľkej časti územia.Aktivisti sa obávajú, že menšia ochrana povedie k väčšiemu odlesňovaniu - a to v čase, keď brazílske dažďové pralesy sú vyrubované najrýchlejším tempom za takmer desaťročie.Ministerstvo životného prostredia sa v piatok vyjadrilo, že zákon obsahuje opatrenia na zamedzenie odlesňovania, obmedzí územné konflikty a zvýši zamestnanosť. Počet územných konfliktov stúpa, čiastočne v dôsledku preniknutia drevorubačov a farmárov do chránených oblastí.