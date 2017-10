Brazília odložila vydanie talianskeho extrémistu do rodnej krajiny

Cesare Battisti na archívnej foto z roku 2007. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brazília/Rím 14. októbra (TASR) - Brazília odložila vydanie niekdajšieho talianskeho ľavicového extrémistu, spisovateľa Cesareho Battistiho do rodného Talianska do 24. októbra, keď by najvyšší súd mal rozhodnúť o jeho žiadosti o zotrvanie v juhoamerickej krajine a námietkam voči vydaniu.Brazílsky prezident Michel Temer sa síce v uplynulých dňoch rozhodol odobrať Battistimu štatút politického utečenca, avšak tamojšia justícia sa rozhodla, že posledné slovo by mal mať najvyšší súd.Informovali o tom talianske médiá s odvolaním sa na brazílske zdroje.Battistiho iba minulý týždeň zadržali v meste Corumba neďaleko brazílsko-bolívijskej štátnej hranice. Predpokladá sa, že chcel ujsť do susednej krajiny, čo však Talian poprel s tým, že chcel v Bolívii iba nakúpiť. Medzičasom je na slobode.Talianska vláda potvrdila opakovane zámer dosiahnuť Battistiho vydanie do vlasti.Medzičasom 62-ročného bývalého extrémistu odsúdili v roku 1993 na doživotné odňatie slobody za štvornásobnú vraždu. Muž popiera zodpovednosť za politicky motivované vraždy z konca 70. rokov. Tie sú pripisované ultraľavicovej organizácii Ozbrojení proletári za komunizmus, ktorú spoluzakladal.Battisti, ktorý sa po roky zdržiaval na úteku okrem iného v Mexiku a Francúzsku, žije v Brazílii od roku 2004. V roku 2007 ho v Riu de Janeiro zadržali, o štyri roky neskôr sa ocitol na slobode a dostal časovo neobmedzené povolenie na pobyt v juhoamerickej krajine.