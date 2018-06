Brazília sa hotuje na Švajčiarov aj s magickým kvartetom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

E-skupina, 1. kolo:

BRAZÍLIA - ŠVAJČIARSKO, nedeľa 17. júna, 20.00 SELČ, Rostov (Rostov Arena)

hlavný rozhodca: zatiaľ neurčený



predpokladané zostavy:



Brazília: Alisson - Danilo, Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Coutinho - Willian, Gabriel Jesus, Neymar

Švajčiarsko: Bürki - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Freuler, Embolo - Gavranovič

Samara 17. júna (TASR) - Päťnásobní futbaloví majstri sveta z Brazílie budú na 21. MS v Rusku experimentovať s novou "Magickou štvorkou". Vyše dekádu potom, ako na MS 2006 prišli s kvartetom Ronaldinho, Kaka, Ronaldo a Adriano, už v prvom súboji E-skupiny proti Švajčiarsku môžu nasadiť excelentnú štvoricu Neymar, Willian, Philippe Coutinho a Gabriel Jesus.Favorit je jasný, "kanárici" majú za sebou výbornú prípravu, juhoamerickej kvalifikácii panovali suverénne a majú len jeden cieľ. A to získať zlato a napraviť neúspech spred štyroch rokov v domácom prostredí, kde ich v semifinále prevalcovali neskorší majstri sveta Nemci 7:1. V súboji o bronz následne nestačili ani na Holanďanov. Pravda, v závere im na uplynulom šampionáte mimoriadne chýbal zranený Neymar. Ten mal zdravotné problémy aj pred týmto šampionátom, absolvoval operáciu nohy, je už ale v poriadku, čo dokázal gólmi v nedávnych prípravných dueloch s Chorvátmi a Rakúšanmi.Tréner Juhoameričanov Tite ešte neoznámil zloženie základnej zostavy proti Helvétom, no v generálke proti Rakúsku (3:0) hrali všetci štyria členovia "Fab Four" a góly dali traja - Gabriel Jesus, Neymar aj Coutinho.citovala ho agentúra AP.Švajčiari postúpili na štvrtý svetový šampionát za sebou a chcú minimálne zopakovať osemfinálovú účasť spred štyroch rokov. Konsolidovaný tím je v rebríčku FIFA na šiestej priečke, čo ho predurčuje na postup zo základnej skupiny. Kouč Vladimir Petkovič zaradil do konečnej nominácie až 17 hráčov, ktorí reprezentovali krajinu aj na EURO 2016 vo Francúzsku. Tam skončili Švajčiari rovnako v osemfinále. Odborníci ich pasujú za tím, ktorý môže potrápiť aj najväčších favoritov. To "Nati" dokázali už v roku 2010, keď na MS zdolali Španielsko 1:0, na predchádzajúcich MS zasa vypadli v osemfinále s Argentínou až po predĺžení gólom zo 118. minúty. Tím sa na MS dostal cez európsku baráž, v ktorej vyradil Severných Írov, keď v kvalifikačnej skupine získal rovnaký počet bodov ako portugalskí majstri Európy, rozhodlo len horšie skóre. V príprave remizovali so Španielmi 1:1, v generálke zdolali Japoncov 2:0.Vo švajčiarskom tábore si jasne uvedomujú, že proti favoritovi niet miesta na strach, to by bola cesta do pekla.povedal brankár Yann Sommer.Duel v Rostove na Done má výkop v nedeľu o 20.00 SELČ, v priamom prenose ho vysiela RTVS na Jednotke.