Brazília si v novembrovej príprave zahrá s Japonskom a Anglickom

Sao Paulo 23. septembra (TASR) - Futbalisti Brazílie si v novembri zahrajú v prípravných zápasoch s Japonskom a Anglickom. Podľa informácie agentúry AP, odvolávajúcej sa na slová hovorcu brazílskej konfederácie Viniciusa Rodriguesa, už zostávajú pri dohode zainteresovaných dotiahnuť len malé technické detaily.Japonsko aj Brazília sa už kvalifikovali na MS 2018 do Ruska. Anglicku, ktoré v boji o mundial dvakrát zdolalo Slovensko v kvalifikačnej F-skupine, chýba už len malý krôčik. Päťnásobní majstri sveta by si mali zahrať s Japonskom vo francúzskom Lille a pár dní neskôr by mali v šlágri nastúpiť v Londýne.