Brazílska polícia zachránila novorodené dievčatko pochované zaživa

Sao Paolo 10. júna (TASR) - Novorodené dievčatko v brazílskom štáte Mato Grosso zázračne prežilo po tom, ako bolo sedem hodín pochované zaživa, napísala agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Štátna polícia v Mato Grosso v sobotu uviedla, že 15-ročná matka porodila dieťa už skôr v týždni, no myslela si, že zomrelo a pochovala ho na zadnom dvore ich rodinného domu.Polícia dostala anonymný tip týkajúci sa pochovania a vykopala z hrobu dieťa. Dievčatko bolo následne hospitalizované a jeho zdravotný stav je stabilizovaný.Babička a prababička bábätka boli vzaté do policajnej väzby, kde zostanú až do začiatku vyšetrovania.Polícia vypočula aj 15-ročnú matku, no o niekoľko hodín ju prepustila.