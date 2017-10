Brazílsky Kongres prijal zákon obmedzujúci kritiku na weboch

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Sao Paulo 6. októbra (TASR) - Brazílsky Kongres schválil vo štvrtok návrh zákona, ktorý politickým stranám a kandidátom umožní donútiť sociálne médiá, aby zo svojich stránok okamžite odstránili príspevky anonymných autorov s urážlivým alebo hanlivým obsahom.Tento zákon je súčasťou legislatívneho balíka schvaľovaného Kongresom v súvislosti so všeobecnými voľbami. Reštrikcie ohľadom príspevkov na internete vyvolali kritiku skupín obhajujúcich občianske práva a slobodu prejavu na internete.Podľa nových pravidiel budú musieť sociálne siete poskytovať celé meno, číslo identifikačného preukazu a preukazu sociálneho zabezpečenia autorov príspevkov zverejnených na internete. Podľa agentúry Reuters však nie je jasné, kam by mali byť tieto osobné údaje zasielané.Zákon nepočíta s tým, že by kandidáti alebo strany museli mať súdny príkaz, keď budú žiadať o odstránenie pre nich nevhodného príspevku z internetu alebo z mobilných aplikácií. Reuters upozornil, že sporný zákon by ešte mohol zablokovať prezident krajiny Michel Temer.Proti zákonu po jeho prijatí vystúpili tri združenia zastupujúce vydavateľov periodickej tlače, ako aj rozhlasové a televízne stanice, ktoré vo svojom vyhlásení označili nový zákon za formu cenzúry. Upozornili, že v súlade s právnym rámcom v Brazílii je príspevky z internetu možné sťahovať len na základe súdneho príkazu.Predkladateľ zákona, poslanec Áureo zo sociálno-demokratickej strany Solidarita, svoj návrh bránil, keď tvrdil, že povedie k transparentnosti obsahu príspevkov na internete.vyhlásil.