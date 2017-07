Brazílsky parlament odmietol iniciovať súdny proces s prezidentom

Michel Temer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brazília 14. júla (TASR) - Výbor dolnej komory brazílskeho parlamentu vo štvrtok odmietol odporúčanie, aby bol prezidentovi Michelovi Temerovi pozastavený výkon funkcie a aby sa voči nemu začal súdny proces pre obvinenia z korupcie.Temer sa koncom júna stal prvým úradujúcim prezidentom tejto juhoamerickej krajiny, ktorého oficiálne obvinili z korupcie. Jeho ďalší osud je v rukách poslancov.Výbor Poslaneckej snemovne vo štvrtok - v pomere hlasov 40:25 -odmietol podporiť návrh, aby bol prezidentov prípad postúpený brazílskemu najvyššiemu súdu. Počas súdneho procesu by mal prezident pozastavený výkon funkcie a jeho právomoci by dočasne prešli na predsedu dolnej komory parlamentu.Výsledok štvrtkového hlasovania výboru nie je konečný: o návrhu musí hlasovať ešte celé plénum snemovne. Na jeho schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina z 513 poslancov. Hlasovanie by sa malo uskutočniť v priebehu nasledujúcich týždňov.Temer mal podľa brazílskej prokuratúry prijať úplatok vo výške 150.000 dolárov od manažéra z brazílskej firmy JBS, najväčšej svetovej spoločnosti na balenie mäsa.Samotný prezident všetky obvinenia odmieta a označuje ich za politicky motivované a napriek klesajúcej popularite odmieta odstúpiť. Štvrtkové rozhodnutie parlamentného výboru privítal ako víťazstvo brazílskej demokracie.Pravicový politik (76) Michel Temer sa ujal moci len v auguste minulého roku po tom, ako jeho ľavicovú predchodkyňu Dilmu Rousseffovú zbavili funkcie pre porušenie rozpočtových zákonov.